Acusa Pence a China de interferir en la política de EU

El vicepresidente de Estados Unidos acusó a China de intentar debilitar a Donald Trump mientras la Casa Blanca despliega una nueva retórica más agresiva sobre la política comercial, económica y exterior de Beijing.

En declaraciones preparadas para una aparición en el Hudson Institute este jueves, Pence dice que China está usando su poder de "formas más proactivas y coercitivas para interferir en las políticas y en la política nacional de Estados Unidos”.

"China quiere a un presidente estadounidense diferente”, señala Pence.

El discurso de Pence se produce una semana después de que Trump acusase a China durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de interferir en las elecciones estadounidenses para ayudar a sus rivales demócratas.

"Lamentablemente, hemos descubierto que China está tratando de interferir en las venideras elecciones legislativas", dijo Trump. "No quieren que yo gane, no quieren que nosotros ganemos porque yo soy el primer presidente que desafió a China en el tema comercial". Como prueba, el presidente se refirió más tarde a un comercial publicado en el diario The Des Moines Register por entidades afiliadas al gobierno chino.

En el discurso de Pence, proporcionado por su oficina, el vicepresidente acusa a China de señalar a "industrias y estados que jugarían un papel importante en las elecciones de 2018" en su respuesta a los aranceles proteccionistas que Trump impuso al gigante asiático. "Según una estimación, más del 80% de los condados estadounidenses señalados por China votaron por el presidente Trump en 2016; ahora China quiere que esos votantes se opongan a nuestro gobierno”, afirma.

Gran parte de la intervención de Pence busca informar a la población de lo que el ejecutivo considera una campaña, tanto encubierta como directa, de China para ganar influencia.

