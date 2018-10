Intentarán jugar 'su mejor partido'

TORREÓN, COAH

Guerreros no quieren aflojar en la última parte

Los Guerreros del Santos Laguna cerrarán esta mañana su preparación de cara al compromiso de la jornada 12 de la Liga MX, en la que les corresponderá recibir al Atlas de Guadalajara, mañana en el estadio Corona.

El equipo albiverde realizó ayer una práctica matutina en las instalaciones de su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde se enfocaron en el esquema táctico que utilizarán en contra del joven y dinámico equipo Rojinegro. Javier Cortés es el único futbolista descartado para este partido, debido a una molestia muscular, pero el resto del plantel está a disposición del director técnico.

Una vez finalizado el entrenamiento de ayer, el estratega Salvador Reyes habló con respecto al duelo ante el Atlas, siendo enfático en que no pueden caer en excesos de confianza, para evitar lo sucedido en su más reciente comparecencia en casa.

"Vamos a tratar de hacer nuestro mejor partido, pensar en que tenemos la responsabilidad y los argumentos para ganar aquí en casa, tenemos la experiencia reciente de Veracruz donde no tuvimos un buen desempeño y vamos a tratar de mejorar como lo hacemos en cada partido, en cada entrenamiento, es una oportunidad para reponer la mala actuación que tuvimos el encuentro pasado en casa, vamos a tratar de sumar de a 3", aseguró.

A pesar de que los tapatíos ocupan el último lugar de la tabla general, "Chava" Reyes no se confía y aclara que ya ha platicado con sus jugadores para dejarles claro que no van a ganar simplemente por la posición en la tabla general: "los partidos hay que jugarlos, la estadística y los números se quedan afuera, como afrontes el juego es lo que te va a generar dividendos. Estamos muy mentalizados, creemos y analizamos lo que nos pasó el día de Veracruz, está hablado, los muchachos respondieron, está esa cuenta pendiente, tenemos que dar una muy buena actuación, generar un buen partido para poder ganarle a Atlas, no va a ser fácil, también ellos juegan. Pero tenemos mucha confianza en que daremos un buen partido", sentenció.

Santos puede alcanzar el primer lugar de la clasificación general en caso de ganar ante los Rojinegros, pero esa situación no ocupa los pensamientos de Salvador Reyes, quien prefiere ir paso a paso y será el domingo cuando vuelva a echar un vistazo a la tabla.

"Vamos partido a partido, acabando la jornada veremos dónde quedamos en la tabla, obviamente siempre estamos hablando de estar lo más alto posible, nunca ponernos límites, ya si nuestra actuación va compaginada con otros resultados, veremos si quedamos entre los cuatro primeros o si podemos ubicarnos en primero", aclaró.

Ante las protestas de algunos aficionados santistas, respecto a la manera en que los Guerreros prácticamente renunciaron al ataque durante el segundo tiempo de su partido pasado, con la intención de salvaguardar su ventaja, Reyes de la Peña declaró: "los partidos te van llevando a tomar decisiones, creo que ante Necaxa tuvimos la necesidad de defendernos en base al orden, quizá sin tener la pelota y eso no nos gusta, estamos acostumbrados a tener la pelota más tiempo, en parte Necaxa fue culpable de eso, siento que en base a orden, serenidad y recorriendo bien, nos trajimos un triunfo merecido, pero siempre hemos tratado de defendernos con la pelota, aunque hay partidos que no da".

El que Santos no tenga el status de "favorito" entre los medios de comunicación nacionales, no le preocupa a Reyes, pues sabe que de permanecer con estos resultados, pronto su equipo hará bastante ruido.

"A mí los aparadores o que hablen del equipo, me queda claro que es algo externo, nosotros al interior estamos muy conscientes a dónde queremos llegar, qué queremos hacer, veo muy comprometido al grupo, en lo que podemos mejorar, de eso nos hacemos responsables, en eso trabajamos, lo demás está ajeno a nosotros, respetamos la opinión de todos y en su momento, si seguimos así tendrán que voltear a hablar de Santos porque estaremos ahí con la posibilidad de defender el título", culminó.

Esta mañana, los Guerreros cerrarán su preparación con un entrenamiento a puerta cerrada, para declararse listos rumbo al partido que abrirá la jornada.





El director técnico de Santos Laguna, Salvador Reyes, desea que sus dirigidos sean más reconocidos gracias al buen desempeño en el torneo.

