Ni frío ni lluvias en la semana: Conagua

Ni un descenso en la temperatura ni precipitaciones se esperan para lo que resta de esta semana en la Comarca Lagunera, informó la Comisión Nacional del Agua.

José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en Conagua, dijo que es la presencia de un sistema de alta presión en el centro del país lo que impide el paso de frentes fríos.

Aunque el sistema frontal que se esperaba entre ayer y hoy jueves, aún se encuentra al centro de los Estados Unidos, no se espera su paso por territorio nacional dentro de los próximos días.

"Por eso no han ingresado los frentes fríos. A los frentes fríos, el que está en camino por así decirlo, lo que genera que avance es un sistema de baja presión que no se ha presentado porque las altas presiones han estado fuertes en el centro del país y no han permitido que tengamos este ingreso", explicó Calderón Partida.

Dicho sistema no provocaría un drástico descenso en la temperatura, aunque sí se esperaban valores por debajo de los 30 grados en las máximas.

Razón por la que de acuerdo con Calderón Partida, descarta por el momento, el ingreso de un frente frío.

Dicho sistema de alta presión ocasionará que el cielo se mantenga despejado, así como una temperatura agradable por lo menos hasta este viernes, hasta entonces se tendrán valores máximos de los 32 a los 33 grados y mínimas de los 17 a los 19 grados centígrados".

El previsor del tiempo también informó que por lo menos hasta el viernes se descarta la posibilidad de lluvia para la región Lagunera.

"No tenemos ningún sistema meteorológico que nos ingrese humedad al territorio, de perdido 48 horas sin precipitaciones", comentó el previsor del tiempo.

Sobre las condiciones en la Cuenca alta y media del Nazas, en donde se localizan las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, respectivamente, Calderón Partida informó que en los últimos dos días (martes y miércoles), no se registraron precipitaciones.

