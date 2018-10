Investigan el homicidio de Sergio Martínez en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.-

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS







La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación por el homicidio del reportero y director del Semanario Enfoque, Sergio Martínez González, en el municipio de Cacahotán, informó la Secretaría General de Gobierno.

En el ataque a balazos en una fonda donde el comunicador desayunaba, también fue herida su esposa, quien sobrevivió y actualmente recibe atención médica en un hospital de la zona, custodiada por autoridades y policías ministeriales.

Reportes preliminares indicaron que un hombre que se movilizaba en una motocicleta descendió del vehículo y disparó a quemarropa al comunicador, quien falleció en el sitio.

Carlos Mario Culebro Velasco, secretario general de Gobierno, señaló que en el lugar de la agresión se encuentra el fiscal de Distrito, Alejandro Vila, "para iniciar las investigaciones, esclarecer los hechos y castigar a los responsables".

El 23 de agosto pasado, el extinto publicó en su red social una advertencia sobre los presuntos riesgos que enfrentaba.

"He pedido a gritos... me he quejado con todas las dependencias encargadas de la prevención y procuración de justicia... y no me hacen ni me han hecho caso... y cuando voy y les quiebro la madre todo mundo me hace culpable. Saben que????NO MAMEN (la voz de todos. La angustia de todos. Y el llanto silencioso de muchos))) ya dije!!!", expresó.

Sergio fue asesinado 13 días después del homicidio del reportero y corresponsal del periódico El Heraldo de Chiapas, Mario Leonel Gómez Sánchez.

