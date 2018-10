Britney baila al ritmo de Shakira y así le respondió la colombiana

Britney Spears sorprendió ayer a sus fanáticos al publicar un video en sus redes sociales donde muestra sus mejores pasos de salsa con una versión en ese género del tema Chantaje de Shakira y Maluma.

La "Princesa del Pop" aparece en el clip bailando junto a su bailarín Willie Gómez, quien la acompañó durante cuatro años en su residencia en Las Vegas.

El video llegó a los ojos de la misma Shakira, quien no dudó el halagarla en su cuenta de Twitter.

"Sí, así se hace @britneyspears. ¡También eres una maravillosa bailarina de salsa!", le respondió la intérprete de Hips Don't Lie.

Shakira está próxima a traer su gira El Dorado World Tour a México, iniciando en la capital del país el próximo 11 de octubre.

Yes, you go @britneyspears! Amazing salsa dancer too! Shak https://t.co/Nzlp7uWYEL