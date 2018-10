'Trabajaremos muy bien juntos', dice Trump sobre AMLO

Esta mañana, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo una conversación con el mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fue a través de Twitter que Trump informó de la conversación telefónica entre ambos.

El mandatario estadounidense calificó el hecho como una "gran conversación".

Asimismo, en su breve mensaje, aseguró que trabajarán muy bien juntos.

López Obrador no ha informado sobre la llamada aún.

Just spoke to President-Elect Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico. Great call, we will work well together!