Denuncian anomalías en las inhumaciones

Grupo Vida denuncia que se han detectado irregularidades en la inhumación de cuerpos en los Panteones de Torreón ante la falta de refrigeradores en el Servicio Médico Forense (Semefo), pues aseguran se encuentran descompuestos, así como otros detalles que serán revelados una vez que se reúnan con el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez.

Silvia Ortiz, vocera del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) dijo que fue en las mesas de diálogo que se realizaron el pasado viernes en Saltillo, donde se abordó dicho tema, así como el relacionado con los cuerpos que fueron enviados a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón para la práctica de los alumnos, en el que se sigue aportando información "a medias".

En el tema de inhumaciones, Ortiz dijo: "Siguen con las malas prácticas porque están mandando inhumar cuerpos sin el debido proceso, yo detecté uno del 19 de septiembre de este año y lo mandaron (al panteón) a los pocos días a inhumar".

Asimismo, explicó que en dicho proceso se debe limpiar el cuerpo, tomar fotografías de todo, ropa, anotarlo y tomarle una muestra biológica, "sin embargo, no lo hicieron", explicó Silvia Ortiz, en relación a los cuerpos de personas que perdieron la vida de forma violenta y que no fueron identificados.

Además, aseguró que los refrigeradores del Semefo no están funcionando, por lo que la inhumación es casi inmediata.

La vocera dijo que el reporte de que los refrigeradores no estaban funcionando se recibió desde junio.

"Nos dicen que ya hay presupuesto, que se van a mandar a arreglar, pero no cuándo, mientras deberían de resolver de alguna manera, no sé con un refrigerador especial que pudieran contratar", sugirió Ortiz.

Asimismo, dijo que se detectaron otras irregularidades, pero primero serán expuestas al fiscal general.

"Queremos de primera instancia hablar con él para decir qué es lo que encontramos, lo comentamos el viernes, pero nos dijo 'más tarde nos vemos' y todavía estoy esperándolo, no me buscó; es importante que le diga lo que hemos sacado, siempre le aviso a ellos: hay esto, para que no se le vengan broncas", comentó la vocera de Vida.

Pero adelantó que de no obtener respuesta, se dará a conocer a los medios.

Sobre el tema de los cuerpos enviados a la Facultad, dijo que no fueron 49, sino 42 los enviados a la Facultad, en el período del 2011 al 2016. "Nos dicen que hay duplicidad de nombres en dos cuerpos, hay dos cuerpos, pero tienen el mismo nombre. Entonces todavía hay un desorden con respecto a eso, quedaron de seguir investigando para sacar todo", dijo Ortiz.





