Deportados de EU vuelven a México sin certificados de estudios

NAUCALPAN, EDOMEX.-

NAUCALPAN, EDOMEX







COMENTAR

Más de mil deportados de Estados Unidos, han regresado al Estado de México, sin un solo papel que certifique su grado de estudios, informó César Adrián Alba Bernal, director de Concertación y Alianzas Estratégicas del Instituto Nacional de Educación (INEA).

"La mayoría llegamos enojados y sin papeles, pues ni allá nos quieren y aquí muchos ya no tienen ni familia", apuntó Karina Garduño, quien llegó de Wisconsin a Temascalcingo, después de vivir en Estados Unidos 15 años y ahora es asesora de migrantes para que obtengan su certificado de primaria y secundaria o equivalencia de estudios.

En el último año, el INEA ha atendido a 21 mil repatriados, de ellos 8 mil migrantes que han regresado a México han solicitado información sobre educación y 4 mil 500 han obtenido alfabetización o certificación de primaria y secundaria, informó César Adrián Alba Bernal, director de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA.

Incluso en Estados Unidos el INEA tiene 3 mil educandos en 375 plazas comunitarias o puntos de encuentro distribuidos en todo el territorio estadounidense en iglesias, casas de cultura y casas de vecinos, por ejemplo 75 en California, 37 en Texas, 25 en Georgia, 14 en Nueva York, 14 en Virginia, 11 en Illinois 10 en Florida, entre muchas otras.

En el Estado de México, de marzo de 2017 a la fecha mil 118 repatriados han recibido atención de Educación para Adultos, de los cuales más del 50% ya han logrado certificados de primaria y de secundaria, indicó Ernesto Rivas Rivas, delegado federal del INEA.

"Allá no nos quieren y acá no tenemos un espacio, al ser deportados la mayoría regresa con lo que trae puesto, sin papeles. Acá hay que volver a empezar, venimos enojados y aquí no tenemos nada, tenemos que volver a empezar" afirmó Karina Garduño, asesora de migrantes, quien relató la angustia de los deportados por poderse ni comunicar y no encontrar trabajo.

Abel era chef certificado en Augusta Georgia, pero aquí sus papeles no tienen validez acaba de obtener su certificado de primaria con 10, ahora va por la secundaria y la preparatoria, pues quiere trabajar en Santa Fe que es lo que más parecido a Estados Unidos donde él trabajaba. Abel habla perfecto inglés y otomí ahora es vendedor ambulante, él sólo es uno de más de 80 jóvenes que han regresado en los últimos meses a San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo y El Oro, que necesitan documentos escolares, para poder sacar su credencial electoral, señaló la asesora migrante.

"Yo llegué en un vuelo con repatriados, entre ellos Orlando, quien sólo quiso terminar su secundaria y su plan es volver a regresar, porque él creció con la cultura americana, como muchos no se siente mexicano porque de aquí se fue siendo muy niño", relató Karina.

Los ayudamos en idioma inglés, porque algunos incluso no hablan español, incluso algunos se comunican en su lengua materna como el otomí, pero desconocen qué es México, geografía, nuestra historia y costumbres.





En el Estado de México, de marzo de 2017 a la fecha mil 118 repatriados han recibido atención de Educación para Adultos, de los cuales más del 50% ya han logrado certificados de primaria y de secundaria, indicó Ernesto Rivas Rivas, delegado federal del INEA. (ARCHIVO)

Etiquetas: deportadosDonald Trump

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD