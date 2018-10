TLC, con dedicatoria a China

CIUDAD DE MÉXICO

'Se trata proteger a la planta productiva de América del Norte'

México, Estados Unidos y Canadá pactaron que la firma de un acuerdo comercial con países como China, Venezuela o economías que no son consideradas de mercado, puede poner fin al nuevo tratado trilateral.

De acuerdo con los textos que convinieron los gobiernos norteamericanos y que habrán de revisar sus respectivos congresos, se ponen candados para tener acuerdos comerciales con naciones donde hay una fuerte intervención del Estado en la actividad productiva.

Este apartado del ahora llamado Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) obliga a que si uno de los países norteamericanos quiere tener una negociación con una economía de no mercado deberá notificarlo a sus contrapartes, las cuales pueden pedirle ajustes.

Si consideran que la relación con un externo representa un riesgo para la actividad comercial de la región, los países socios pueden dar por terminado el acuerdo trilateral y dar paso a sólo pactos bilaterales.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que se trata de proteger a la planta productiva de América del Norte para que no se asocien con países en donde el Estado otorga subsidios, interviene mercados e impide el libre comercio, por eso es importante que haya el compromiso de los tres países de no ser socios de ese tipo de economías.

"Es importante establecer el compromiso de que no se nos ligue o que no tengamos acuerdos en donde se creen desequilibrios entre productores de ese país porque no existe libertad de mercado, o ésta es parcial, o existen altos subsidios, intervención del Estado en la actividad productiva, porque hacen que la competencia no sea pareja y es "inequitativa", explicó el líder empresarial en conferencia telefónica.

El capítulo 32 "Excepciones y provisiones generales", inciso 10 "Acuerdos comerciales con economías de no mercado" del texto del USMCA, se establecen reglas que dificultan el tener tratados con los países a los que no se les reconoce como economía de mercado.

Para Juan Pablo Castañón fue importante y trascendente que se incluyera en el texto del acuerdo esa determinación. "Nos estamos asociando con países que fomentan la libertad de mercado y el libre comercio en el mundo en igualdad de circunstancias, y es importante no asociarse con países donde hay subsidios, intervención estatal y donde incluso devuelven impuestos a las empresas que exportan o regulan los precios", manifestó.

En el texto del acuerdo trilateral se expuso en su inciso 10 que al menos se debe informar tres meses antes a las contrapartes de Norteamérica que hay deseos de negociar un convenio con un país que no es economía de mercado y por lo menos 30 días antes de firmarlo, a fin de que los otros socios lo revisen y evalúen el "potencial impacto" al acuerdo de América del Norte.







