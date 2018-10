En nuevo acuerdo se restringe cancelación

MADRID, ESPAÑA

Videgaray se retira de la política al final de la actual administración

El nuevo acuerdo comercial de América del Norte restringe las capacidades del presidente en turno en México o Estados Unidos para que pueda decidir por su cuenta abandonar el tratado, como sucedió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, dijo el canciller mexicano, Luis Videgaray.

"El objetivo es que si algún país decide salir del acuerdo, que es el escenario que se busca evitar, no sea una decisión que tome solamente un presidente. Tienen que intervenir varias administraciones sucesivas en México o en EU. Tienen que ser dos o tres gobiernos los que sucesivamente estén de acuerdo con esa salida", señaló el funcionario.

"Esto genera un horizonte largo de vigencia del tratado y también crea incentivos para que los problemas se hablen a tiempo y no ocurra que de repente llega algún presidente de uno de los tres países y lo que dice es 'me quiero salir', como ocurrió con la llegada del presidente Trump", agregó Videgaray ante corresponsales mexicanos en el marco de la gira de trabajo que realiza por España.

Reconoció que el tratado original tenía deficiencias, como la de impedir revisiones periódicas de lo acordado o posibilitar que cualquier de los presidentes de México, Canadá o EU pudiera abandonarlo con el envío de una simple carta con seis meses de antelación. "El acuerdo original no tenía mecanismos eficaces de revisión y de ajuste a lo largo del tiempo. Tan es así que después de 23 años de estar en vigor Estados Unidos estaba sumamente insatisfecho con el acuerdo. Se introduce ahora una cláusula de revisión y extensión que permite precisamente eso, que el acuerdo se esté revisando constantemente", aseguró.

Videgaray reconoció que se retirará de la política, tras 13 años en el servicio público, y que ahora lo que anhela realmente es un fin de semana largo para descansar. "No sigo. He pasado 13 años continuos en el servicio público. Nunca he pensado en mí como un político de carrera y para mí termina una etapa maravillosa al servicio de mi país".

El subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, dijo que el nuevo acuerdo comercial alcanzado entre México, EU y Canadá representa una modernización oportuna que disipará la incertidumbre que prevalecía en los mercados. Messmacher afirmó que una vez que se tengan los detalles del nuevo acuerdo comercial se definirá si se necesitan cambiar las previsiones económicas de cara al presupuesto de 2019.





