Piden a senadores conocer detalles del USMCA antes de festejar

El diputado federal Pablo Gómez Álvarez afirmó que el Senado de la República no puede “echar campanas al vuelo, ni festejar” el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, mientras no se conozca a detalle su contenido.

“Lo que están celebrando (en el Senado de la República) es que hubo un acuerdo, pero no podemos celebrar el contenido de un tratado hasta que no lo leamos”, subrayó en entrevista.

No obstante, el legislador de Morena destacó que fue conveniente que no se haya “roto” la trilateralidad entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Se está celebrando un acuerdo que fue trilateral, pero más allá de eso no podemos entrar en detalles, no sabemos qué cosas son buenas y qué cosas no tan buenas en el nuevo tratado”, insistió.

Gómez Álvarez comentó que en caso de que el Congreso valide dicho acuerdo, éste debe ser firmado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque su equipo trabajó la negociación y “en caso de cualquier error debe quedar claro que la responsabilidad es del gobierno saliente y no del gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre”.





No obstante, el legislador de Morena destacó que fue conveniente que no se haya "roto" la trilateralidad entre México, Estados Unidos y Canadá.

