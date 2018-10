'El Mijis' pensó en rechazar su Doctorado Honoris Causa

SAN LUIS POTOSÍ.-

Pedro César Carrizales, "El Mijis", diputado local de San Luis Potosí confesó que pensó en rechazar el Doctorado Honoris Causa que le otorgó este viernes el Claustro Doctoral Iberoamericano, al considerar que no contaba con méritos suficientes para recibirlo.

"Yo fui a dar una ponencia a Pachuca y cuando terminé de dar la ponencia, que era sobre mi vida, me pidieron que me quedara: te tenemos otra sorpresa, me dicen, fuiste elegido entre 400 para recibir el reconocimiento, yo dije: espérense es que no creo merecerlo", explicó el diputado de Morena.

Sin embargo, el equipo le explicó que el Doctorado Honoris Causa de la institución antes señalada está avalado por 41 universidades del mundo.

"Entre 400 eligieron a nosotros (12 homenajeados en total), porque checaron mi vida, que hemos ganado premios internacionales, que llevemos más de 15 años en el activismo, que hemos ayudado a más de 12 mil jóvenes, que tenemos presencia en 10 estados". Aclaró que el homenaje se les otorga a catedráticos, intelectuales, pero también a activistas. Recordó que también fue reconocido el doctor José Manuel Mireles, líder de las autodefensas en Michoacán.

"A mí me criticaron porque decían que había balaceado a cuatro personas... No manches, Mireles cuántas personas mató y se lo dieron, y esos delitos nunca existieron (los que le imputaron)... yo en lo social me los llevé de calle y eso no lo vieron (...), es algo que no podía rechazar. Es más, me preguntaron '¿cómo ahí sí te trajeaste?', pues porque es un honor", concluyó.





