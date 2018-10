Senado podría mantener seguro de gastos médicos

CIUDAD DE MÉXICO

El Senado abrió la posibilidad de que personal de mando medio y superior de la Cámara Alta cuente con un seguro de gastos médicos mayores y de separación individualizado, pero tendrán que ser pagado por los propios trabajadores.

Se conoció que esta posibilidad podría estar abierta para los 128 senadores que así lo soliciten de manera individual.

El pasado 24 de septiembre, en conferencia, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que se buscaba un acuerdo para que, "a título personal", cada senador pudiera pagara el seguro de gastos médicos que les proporcionaba la Cámara Alta.

"Se estaba buscando un acuerdo para que cada senador pudiera seguir pagando el seguro que se ofrecía por parte del Senado. Pues es una decisión personal, que si podemos ayudar a que se pueda consolidar, lo vamos a hacer", explicó.

Las aseguradoras han ofrecido a los legisladores y trabajadores de la Cámara de Senadores un paquete similar al que contaron los miembros de la 63 Legislatura.

Osorio Chong agregó que lo que sí fue un acuerdo de sus compañeros es ir con el plan de austeridad. "La verdad es que no hemos platicado al respecto cada quien qué va a hacer. Yo por muchos años he buscado contratar un seguro de vida y médico, cuando lo he podido hacer así ha resultado, sé que otros lo hacen".

Recordó que por lo pronto como otros trabajadores al servicio del Estado, tiene derecho al servicio médico del ISSSTE.

El oficio número SGSA/DGRMSG/LXIV/0370/10, suscrito por el director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, Enrique Limón, señala que conforme al programa de austeridad del gasto y racionalización de los recursos de septiembre a diciembre del presente año, el Senado suspendió el pago de la póliza colectiva de seguro de gastos médicos mayores a partir del 30 de septiembre.

"Existe la posibilidad de que los interesados puedan contratar una póliza individual" y para ello los interesados deberán acudir con la empresa Metlife, que "administrará una póliza para servidores públicos que estén interesados en continuar pagando el seguro de gastos médicos mayores".





