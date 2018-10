Frena desempleo a los millennials

CIUDAD DE MÉXICO

Los jóvenes han tenido que postergar su independencia por los bajos salarios

Cuatro de cada 10 jóvenes millennials (nacidos entre 1980 y 2000) regresaron a casa de sus padres después de haberse independizado, debido a que se quedaron sin trabajo o no les alcanzó para el pago de la renta, principalmente, detalló una encuesta del portal inmobiliario Vivaanuncios.

De acuerdo con los resultados, 37% de los entrevistados dijeron que volvieron a su casa de origen por estar desempleados; 32% admitieron que no contaron con recursos para pagar la renta; 21% se sintieron solos y extrañaban a la familia, mientras que a 10% no les gustó la experiencia de vivir con un roomie.

La encuesta destacó que la edad ideal para dejar la casa de los padres es de los 25 a 30 años, cifra arrojada por 43% de las respuestas; seguida de 20 a 25 años, con 36% de contestaciones; a partir de los 30 años tuvo 10% de afirmaciones; entre los 18 y 24 años fue la opción de 10% de los cuestionados, mientras que a los 18 años sólo fue la respuesta de 4%.

Una de las cuestiones más complicadas para afrontar la independencia de los millennials son los bajos ingresos.

Datos del Inegi muestran que cuatro de cada 10 millennials perciben un sueldo mayor a 12 mil pesos mensuales; 24% llega a obtener 7 mil 200 pesos; 30% percibe hasta 4 mil 802 pesos, y 1% no supera los 2 mil 400.

Por ello, 70% de los encuestados no tienen planeado comprar una vivienda este año, mientras que el restante 30% sí lo tiene considerado.

La mitad de los que respondieron que no tienen la intención de hacerse de su casa es porque no tienen los recursos económicos. Dos de cada 10 dijeron que no porque ya tienen su propia vivienda; uno de cada 10 dijo que prefiere invertir en un negocio.

Otro 9% de los encuestados prefirieron esperar a la compra de sus hogares porque consideran que puede haber una desestabilización económica debido al cambio de gobierno, mientras que 5% prefiere la opción de rentar.

"En el mundo estamos al nivel histórico más bajo de propiedad de vivienda (...). En 2008 tuvimos una recesión económica global, por lo que la compra de una vivienda hoy se hace a los 35 años.

"Los millennials sufrieron esa recesión y tuvieron una cuesta enorme para conseguir el enganche para una propiedad, eso hace que la tendencia de compra contra renta sea baja", detalló Mariano Balcarce, director de desarrollo de negocios de Vivanuncios.





Freno. Ante los bajos salarios y pocas oportunidades, los millennials frenan su salida de casa de sus papás.

