Torreón es bien sabroso: Gloria Trevi

Gloria Trevi reafirma en entrevista su amor por La Laguna; promueve su nuevo sencillo Me lloras

Es irreverente, pacificadora, una máquina de sexo y también una señora. Así es Gloria Trevi, quien hoy en día se siente más fuerte que nunca.

Durante un tiempo, la cantante lloró en repetidas ocasiones, sin embargo, tiene tiempo que no lo hace y es que para que vuelva a derramar lágrimas va a estar muy difícil. No titubea en decir: "Ahora van a llorar los que no han sabido valorarnos; nosotros, tú y yo vamos a gozar".

Y es que de eso trata su nuevo sencillo, Me lloras, el cual se ha posicionado en los primeros sitios de ventas y popularidad en las plataformas digitales. El video oficial ya rebasó los cinco millones de visualizaciones.

Gloria tenía mucho que contarle a sus fanáticos de La Laguna, así que de nueva cuenta El Siglo de Torreón se volvió su portavoz al ofrecer una entrevista en la que habló de varios temas como su amor por la región.

"Cuando escucho el nombre de Torreón pienso en puras cosas bien sabrosas, Torreón es bien sabroso. La gente de la Comarca es bien neta, amo a la gente de Torreón. Siento una conexión muy bonita con ustedes. Hay unas chicas que siempre que voy me llevan pastel bien rico.

"La Laguna fue de los primeros sitios que visité en plan promocional cuando era muy jovencita. Por ahí andaba, en las estaciones de radio llevando mi canción Doctor psiquiatra", dijo entusiasmada.

La nacida un 15 de febrero comentó que se encuentra muy contenta por el desempeño que ha tenido el tema Me lloras en el que colaboró Charly Black. La rola la produjo Jeon, el mismo que se encargó de Machika (J Balvin y Anitta).

"Es una canción hecha con el corazón. Jeon es de Aruba y tiene toda esa onda del sonido urbano y el reguetón, le pedí que me pusiera ese 'punch', pero que también tuviera cumbia, lo hizo, y además él de su cosecha le agregó un poco de conga.

"Esta canción está sabrosa y te hace pecar con el movimiento. Luego llegó Charly Black que es de Jamaica, su onda es de reggae, le metió esa onda y entonces quedó esta rola que cuenta con agresividad, dulzura y fuerza", dijo.

Apenas hace unos meses, Trevi había sacado el tema Que me duela, mismo que será clave en la nueva gira que la artista planea. Recalcó que no desea lanzar un material discográfico completo.

"Los discos ya ni se usan. Voy a estar sacando una canción nueva cada dos meses aproximadamente. Que me duela es la punta de lanza de un concepto musical que estoy preparando.

"Hace dos años estuve en un lugar en donde me la pasé padrísimo y esa vez pensé, 'Me gustaría que la gente se la pasara así conmigo', de lo que viví ahí tomé unas ideas, éstas en conjunto con Que me duela, Me lloras y las demás rolas que vengan se sumarán para mi próximo tour. Calma, voy a incluir mis éxitos de siempre, porque ésos me recuerdan cómo me transformé de niña a mujer", sostuvo.

Gloria no habló de una posible ruptura de su relación con Armando Gómez, tema que recién acaparó titulares. Sobre su vida personal sólo comentó que sus prioridades son su música, sus fans y sus hijos.

"Me encuentro serena, contenta. Hace unos días celebré 14 años de libertad. Recuerdo que salí prácticamente descalza, no con ceros sino con menos un millón porque independientemente de que me declararon inocente había mucha gente que me consideraba culpable por las mentiras que se dijeron de mí.

"La justicia en México todavía tiene muchos detalles que mejorar, hay mucha corrupción. Haciendo una retrospectiva veo que tal y como dice la canción de Todos me miran, 'al final todos me amarán', aunque acepto que todavía me faltan unos, pero ya llevo bastantes que al final han ido conociendo quién soy yo de verdad. Estoy agradecida con la vida, con Dios y con el público", puntualizó la artista.

Rapiditas y sinceras

Gloria contestó otras preguntas personales:

Eres fan de The Walking Dead, ¿cuál es tu temporada favorita?: "Me la ponen bien difícil. Creo que la segunda se me hizo muy dura, cuando muere la mamá de 'Carl', creo que si fue en la dos o en la tres, en verdad que lloré y aventé todo en mi casa y bueno después de ver la última temporada casi mando una carta a los guionistas para decirles que cómo me quitan a 'Carl', es más ya no sé si veré la siguiente temporada, espero que mejore la situación".

"Ahorita estoy muy metida en Instagram, pero no abandono Twitter ni Facebook"."De los dos, por favor"."Los huevitos con mantequilla, mis hijos me los piden todo el tiempo. No es por nada, pero me quedan bien ricos"."Súper Glow" - Personaje que creó para el video de La noche-."El diablo, pero ahora ya no".

