Confirman paro de 48 horas en Tecnológicos de Torreón

Las delegaciones D-V-14 y D-V-15 de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunciaron esta mañana que los días lunes y martes iniciarán con el segundo paro de “brazos caídos” en los Institutos Tecnológicos de La Laguna (ITL) y Tecnológico de Torreón (ITT).

La protesta consiste en que el personal docente, directivo y administrativo, acudirá a su lugar de trabajo, pero sin desarrollar su actividad.

En rueda de prensa, Sergio Coronado Barboza y Héctor Zermeño González, secretarios generales de dichas delegaciones, indicaron que durante el primer paro laboral (realizado el pasado lunes), la Secretaría de Educación Pública (SEP) no dio respuesta a su petición, respecto a destituir a Manuel Quintero Quintero, director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

A este último, lo señalan de presuntos malos manejos financieros, fraude académico y desacatos al Decreto de creación del órgano Desconcentrado TecNM.

“Esperábamos que la SEP nos tomara en cuenta y hasta el momento no ha habido nada de eso, no nos dan la apertura para hacer la negociación correspondiente, no nos han programado una reunión”, declaró Coronado Barboza, secretario general de la delegación D-V-15, por el Tec Laguna.

Este paro de labores se realiza a nivel nacional y se sumarán poco más de 90 tecnológicos federales, de un total de 127. Al menos en la región Lagunera, son 6 mil 653 alumnos los que se verán afectados por la protesta que tendrá una duración de 48 horas.





