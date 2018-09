La mexicana que triunfa en Estados Unidos

TORREÓN, COAH.-

La mexicana Sofía Lama ha participado en producciones norteamericanas y latinas; ahora da vida a María Celeste en El Secreto de Selena

La serie, El secreto de Selena, comenzó el pasado domingo a las 9:00 de la noche. Su arribo a la televisión se volvió tendencia en redes sociales. Mañana pasará la segunda entrega de la historia a la misma hora por el canal de paga TNT.

Sofía Lama, quien encarna a la periodista María Celeste Arrarás, habló con El Siglo de Torreón en exclusiva de la serie y de su trabajo en otros programas norteamericanos ya que ella se ha abierto camino en Estados Unidos.

Contenta, orgullosa y privilegiada de ser parte de esta historia, de este elenco. Trabajar con Disney y BTF es un honor, espero que toda la gente de Torreón la vea.

Investigué bastante acerca de su vida y además leí los tres libros que ella ha escrito que son El secreto de Selena, Vive tu vida al rojo vivo y El bastón mágico, éste es infantil y la verdad es que los tres me fascinaron.

"Me fui a Miami a conocerla en su vida y en su parte profesional. Me di cuenta cómo se desenvuelve como la jefa y la gran periodista que es. Analicé mucho su vida y todo lo que sucedió mientras escribía el libro; todo esto lo absorbí. Ustedes van a ver las vidas de Selena, Yolanda y María Celeste y la manera en que sus caminos se unen", dijo.

Definitivamente, no hay duda. Desde que este caso empezó ya era polémico… la mejor amiga, la persona en la que más confiaba Selena, la asesina. Se va a tratar la vida de la asesina y por más que no hay nada que justifique lo que Yolanda hizo, pues al final también era un ser humano y pues entonces veremos su lado humano y eso generará controversia.

"En el caso de Selena, de igual manera veremos cosas que no sabíamos de ella. Los fans pensaban que Selena tenía la vida perfecta, pero esto no era así, la cantante a veces sufría y se equivocaba", externo.

Así es y eso es algo que me encanta; el que esperes una semana para poder ver un siguiente capítulo considero que es algo mágico. El que espera, desespera, pero obtiene su recompensa. Hoy en día todo pasa tan rápido que no se disfruta.

Hace 10 años el mercado era limitado para los actores en México, entonces tomé la decisión de irme a Estados Unidos y me salió trabajo en Miami, después llegaron más oportunidades. El mercado latino allá está muy fuerte. Siempre había querido ser una actriz internacional y no encasillarme en una televisora y creo que lo he logrado.

Además de la serie de Selena, te veremos en el programa norteamericano NCIS: Los Ángeles...

Así es, la verdad es que estoy muy emocionada de compartir créditos con Chris O'Donnell y LL Cool J. Hago el personaje de "Ella Juanega", es la líder de un cártel mexicano.

La comida, las fiestas; eso es lo que más añoro.

¿En dónde se le ha visto?

Sofía ha trabajado en estas producciones:

El secreto de Selena

Chicado PD

NCIS: Los Ángeles

Designated Survivor

Desde el más allá

Guerra de ídolos

Eva la trailera

Rosa diamante

Lado b





