Thalía sólo busca compartir la felicidad

La cantante Thalía presentó el tema Lento a dueto con Gente de Zona

Thalía encanta a sus más de 11 millones de seguidores en Instagram con sus espontáneos videos en los que canta, baila, usa filtros y sobre todo se divierte. Ahora suma a su felicidad Lento, su nuevo sencillo con el dúo cubano de reguetón Gente de Zona.

Lanzado el jueves, el tema mantiene el estilo pop de Thalía y mezcla instrumentos del folclor latino, como la gaita y el acordeón, con música urbana. Las fusiones, dijo la cantante, serán parte de su próximo álbum, Valiente, que saldrá a la venta a finales de año.

"Lo urbano como que me queda bien, me sienta como anillo al dedo y me siento muy cómoda haciéndolo. Me saca ese lado sensual, ese lado sexy, ese lado atrevido", dijo Thalía en una entrevista telefónica desde su casa a las afueras de Nueva York.

Lento es el segundo sencillo del disco. El primero, No me acuerdo con Natti Natasha, ha sido un éxito internacional cuyo video suma más de 427 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento en junio.

"La música no tiene fronteras, no tiene barreras, tiene libertad", señaló. "Es fascinante ser parte de este grupo de personas que podemos contagiar historias de amor y cantarlas a través de nuestros discos, de nuestras propuestas musicales".

El nuevo tema fue producido por Sergio George, quien le planteó la idea de invitar a Alexander Delgado y Randy Malcom de Gente de Zona. El dúo, famoso por sus colaboraciones con Enrique Iglesias y Marc Anthony, figura como coautor de la canción.

"Es una historia de amor, pícara, con súper ritmo", dijo Thalía, quien canta "agárrame otra vez, que no habrá después, dale como es, empieza por los pies".

El video, filmado en Miami, presenta el romance entre una estrella y su guardaespaldas y es protagonizado por Thalía, quien luce un bikini metálico al estilo de la princesa Leia en "El regreso del Jedi". La cantante planea viajar a su tierra natal para presentar su álbum: "Estoy ajustando fechas para ir a México a presentarlo personalmente", dijo.

A propósito de México, confesó que suele venir más de lo que la gente se imagina.

"Voy muy a menudo de incógnito para disfrutármela bien. No te puedo decir exactamente a qué lugares porque entonces ya no son mis lugares de escapatoria, pero sí son lugares muy hermosos, algunos en la playa, otros en diferentes ciudades. Me gusta, la paso muy bien, gozo mucho a mis amigas, a mis amigos, la comida".

Thalía compartió en agosto una historia en Instagram en la que les preguntaba a sus seguidores "¿Me oyen, me escuchan, me sienten?", a partir de la cual se creó el #ThaliaChallenge. El reto, en el que sus fans la imitaban, tuvo resultados muy cómicos y creativos y llevó a la cantante a producir un remix del mismo.

"En mi mente pasa el compartir las cosas que me hacen feliz, las cosas que me alegran, los momentos gozosos con mi tribu, que es la gente que me sigue", dijo sobre lo que piensa al hacer este tipo de publicaciones en la red social.

El traje de flecos rosados que usó en el video viral fue un regalo de un amigo estilista por su cumpleaños (Thalía cumplió 47 el 26 de agosto). Poco antes de publicar esa historia, se había puesto el cabello azul y un traje con inspiración de kimono de geisha con la leyenda "cada día es una pasarela".

"Uno tiene cada día la oportunidad de ser miserable, de dejar que los demás te pisoteen, que te hagan sentir mal, o hacer algo que te haga sentir a ti productivo, sentirte alegre, crecer en la vida, conocer otras personas alegrarte el camino", dijo la artista.

Cuando se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío, trata de encontrar el lado positivo y contar las bendiciones en su vida.

"A quien tienes que complacer y a quien tienes que agradar debe ser a ti primero y entonces ya al ser feliz serás un imán que atraiga todo eso", señaló Thalía. "Así es como vivo la vida".

Éxito. Thalía lidera las listas de popularidad con Lento, junto a Gente de Zona. (ARCHIVO)

