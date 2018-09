'No cualquiera es titular en América'

CIUDAD DE MÉXICO.-

Bruno Valdez habla de su paso en las Águilas

Respetuoso y fiel con el técnico Miguel Herrera, así se mostró Bruno Valdez una vez que las Águilas del América se enfocaron en el Clásico nacional.

"Uno siempre está disponible con el técnico", resaltó el defensa, a pesar de vivir su quinto torneo como azulcrema.

Para Valdez, el andar en el Nido no ha sido del todo fácil. Altibajos han marcado su titularidad. Sin embargo, es consciente de "que no cualquiera es titular", por lo que su compromiso se debe al esquema del "Piojo" Herrera, al cual respondió hace una semana, donde un polémico gol suyo -por fuera de lugar- rompió con el empate en la visita a Puebla (2-3). Además, en media semana el guaraní contribuyó con un tanto frente al FC Juárez, en los octavos de final de la Copa MX.

"Estoy contento por el gol y la victoria [ante Puebla]. Fue una victoria del grupo. A algunos nos toca jugar, pero es el técnico quien decide, me tocó a mí apoyar desde afuera [como suplente], uno siempre quiere jugar. Entonces, le metí actitud, porque en América no cualquiera, no todos son titulares".

De ocho cotejos disputados en el presente certamen de Liga, Bruno ha salido titular en siete ocasiones. También se ha hecho presente en el marcador con dos tantos (contra Monterrey y Puebla) y en la disciplinaria con una tarjeta roja. Sin embargo, la estabilidad del jugador, de 25 años de edad, recientemente se vio afectada previo a la décima jornada, cuando lastimó a Diego Lainez en un entrenamiento. "Fue una práctica de futbol y eso pasa, uno no quiere lastimar a un compañero y menos como se dijo que fue mala leche", dijo. "El grupo anda muy unido, se nota si uno alcanza a mirar los resultados".

A pesar de marchar en los primeros puestos de la clasificación, la herida por la eliminación en Copa MX es latente, y desean curarla cuando reciban al Guadalajara. Y Bruno quiere estar ahí, de inicio: "Sí, se me dio el gol y estoy contento, pero el técnico es el que decide, claro que uno quiere jugar pero respetamos".

Sobre el odiado rival, el zaguero paraguayo se mostró seguro en asimilar que las Águilas son favoritas. "Favoritos en los clásicos... siempre. Es verdad que se dice que los clásicos son aparte, por eso hay que jugarlos como se debe", y agregó que "nos hemos encontrando con los goles, pero nos falta mejorar ciertos aspectos".

En duelos oficiales contra el Guadalajara, Bruno Valdez ha tenido tres apariciones y en todas ha jugado los 90 minutos.

La primera, en las semifinales de la Copa MX del Apertura 2016, donde el empate 1-1 forzó a la tanda de penales, que posteriormente favorecieron al Rebaño. Su segundo clásico fue en el Apertura 2017, triunfaron los capitalinos por 2-1. Y en el Clausura 2018, en el empate 1-1 en tierras tapatías.

Cuidado con las barras

Los horarios, rutas y trayectos de las porras que asistirán al Clásico del domingo fueron definidas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raymundo Collins, y las barras de ambos equipos, sostuvieron una reunión para coordinar el operativo de seguridad del América vs Guadalajara en el Estadio Azteca.

“Nosotros no tenemos ningún problema en los estadios de la Ciudad de México, de 2014 para acá se han resguardado a más de cuatro millones de personas y no ha habido ningún incidente. Seguridad Pública ha mantenido la coordinación con la Liga, estadios y las porras, para tener la misma operación”, aseguró Collins.

Durante el encuentro se pudieron establecer los puntos de concentración e ingresos de las porras, con el objetivo de mantener el orden durante la disputa deportiva, que “debe ser una fiesta”, resaltó el jefe de la policía.

La SSPCDMX detalló que desde las 12:00 horas se pondrá en marcha el dispositivo, con 3 mil 700 policías en el Coloso de Santa Úrsula, con el objetivo de garantizar un entorno confiable y accesible.

Alrededor del estadio, agentes de la Jefatura del Estado Mayor Policial realizarán acciones precisas para inhibir la reventa. También se instalarán puntos de revisión preventiva, a fin de evitar que ingresen con objetos que puedan generar daño a terceros.





Bruno Valdez (i), del América, en festejo después de anotar el segundo gol de su equipo durante el juego de octavos de final de la Copa MX. (Jam Media)

