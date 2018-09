Insulta Larregui a AMLO; se disculpa

TORREÓN, COAH.-

El cantante de la banda Zoé, León Larregui, utilizó sus redes sociales para reclamarle a Andrés Manuel López Obrador el cumplimiento de sus promesas y exigirle que encarcele a “las ratas”.

Antes de la media noche del jueves, el músico pidió a AMLO complir con sus promesas de combatir la corrupción y llevar al fusilamiento a quienes han traicionado al país.

“Señor presidente electo de México @lopezobrador_ queremos ver a las ratas en la cárcel, queremos ver el cumplimiento de su promesa, queremos comprobar su intolerancia a la injusticia y a la corrupción… Queremos ver su argumento hecho realidad! No sea maricón!”, publicó en su Twitter.

El cantante León Larregui se disculpó en Twitter de haber usado la palabra “maricón” en varios reclamos que hizo a López Obrador en la misma red social.

León Larregui se ha disculpado, sin embargo, reafirma que sigue desilusionado por ciertos actos que ha hecho AMLO.

“Me disculpo por ciertas palabras que use, no por lo que dije , lo políticamente correcto no es mi onda, no es para mi, mi lengua es un cuchillo, mi voz un huracán y mi espíritu bomba atómica!!!”, dijo.

León de igual manera dijo que la gente que no desee seguirlo lo puede hacer en cualquier momento y así evitará leer lo que él escribe.

“Al que le guste bien al que no que deje de seguirme y ya. Que flojera toda esta pinche twiter inquisición. Weba!”, escribió.

León fue uno de los principales abanderados de López Obrador. Incluso participó en un acto de campaña del próximo presidente.

El mensaje borrado provocó las reacciones de los usuarios de la red, mientras algunos lo tacharon de homofóbico, otros celebraron su exigencia al recordar que el combate a la corrupción fue uno de los ejes en su discurso de campaña.





