Se registra tsunami tras fuerte sismo en Indonesia

Tras el fuerte sismo de magnitud 7.5 en la isla de Célebes, en Indonesia, se ha desatado un tsunami, según confirmó la agencia geofísica de Indonesia citada por la AP.

Esta confirmación se da luego de que las redes sociales se difundiera un video que muestra una localidad costera sufriendo la acción del tsunami.

Según medios internacionales, se han registrado olas de hasta dos metros, que han azotado la región de Palu; no obstante, las autoridades locales han señalado que las aguas ya retrocedieron.

Cabe señalar que hasta el momento no hay reportes sobre posibles víctimas.

I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall. Our friend's family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia pic.twitter.com/vlTmDjCp3h