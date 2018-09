'Profes' y Estado en 'guerra' de denuncias

SALTILLO

Las protestas por la falta de un servicio de Salud digno para el Magisterio, ha evolucionado al plano legal, donde maestros y estado se han trenzado en denuncias.

El desalojo realizado por elementos de seguridad contra maestros jubilados se realizó la madrugada del miércoles. Ese mismo día tres maestros fueron citados a declarar ante la Fiscalía de Coahuila, sin que se haya aclarado el motivo.

Ayer, el maestro jubilado de la Universidad Autónoma de Coahuila, Gustavo García, acudió a la Fiscalía General a presentar una denuncia por abuso de autoridad y agresión durante el desalojo, sin embargo la denuncia no fue recibida, ya que acudió a la oficina incorrecta y por el horario de oficina le fue imposible ir a la que sí le correspondía.

El docente informó que acudirá este viernes a formalizar la denuncia.

Respecto a los citatorios realizados a los maestros, hasta el cierre de edición la Fiscalía no informó la causa.

El presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio García Villa, indicó que el Congreso Local no interpuso denuncia contra maestros por manifestación en Palacio Legislativo.

El artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso Local establece como representante legal al Presidente de la Mesa Directiva, que en este caso es García Villa.

"No he presentado ninguna denuncia ni querella, ni se ha autorizado a un tercero para que la presente", dijo en entrevista para este medio. Asimismo dijo que no tiene conocimiento de robo o daños al Palacio Legislativo durante la manifestación de maestros.

La Fiscalía General del Estado citó a declarar a tres maestros integrantes de la Coalición Magisterial que durante años se han manifestado por la falta de medicamentos y su el pasado martes se instalará en el Palacio Legislativo a manera de protesta.

La maestra jubilada por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Roxana Cuevas, indicó que en el citatorio no se indica la causa, sólo se le señala como imputado.

Este documento tiene como fecha de presentación el viernes 28 de septiembre a las 12:30 horas en el Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Delitos De Robos.

Aunque no se menciona el delito o quién presenta la demanda, se específica que el proceso se identifica con el número de carpeta investigación 01301/SAL/UTMC/2018.

La maestra Roxana Cuevas dijo desconocer la causa, e indicó que acudirá a declarar.

Dos maestros más fueron citados, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Gustavo Lara y de la Universidad Autónoma de Coahuila, Gustavo García.

El pasado 14 de mayo, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, se reunió con maestros.

Tras la reunión los docentes informaron que llegaron a acuerdos, entre ellos que se suspenderían los convenios de pago para planes de protección médica a los trabajadores, pensionados y jubilados. Así como la cuota o contribución del 3 % aplicada a pensionados y jubilados de la Sección 38, la UAAAN y la UA de C.

El pasado miércoles, en Piedras Negras el mandatario declaró que señaló que el Estado no tiene la capacidad de subsidiar el tres por ciento de pago de servicios que dan los pensionados para servicios de salud.





