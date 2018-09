Sufren, otra vez, por inundaciones

TORREÓN

Se presentan daños al patrimonio de familias, pues agua se metió a casas

TORREÓN







COMENTAR

Las lluvias de ayer jueves que alcanzaron un acumulado de 50.1 milímetros de precipitación, según la Conagua, causaron severos estragos en la ciudad. De acuerdo con el reporte general del Cuerpo de Bomberos, se trabajó sobre 10 sectores severamente inundados y, aunque no fue necesario evacuar familias como hace tres semanas, sí provocó otra vez daños al patrimonio de familias, pues el agua se metió a las viviendas, generó una paralización en las actividades comerciales, así como afectación al transporte público y ausentismo escolar.

En esta ocasión no sólo se inundaron las colonias del oriente y del norte de la ciudad como Villa y Nueva California y Las Torres, ahora también fue la Fidel Velázquez y hubo encharcamientos importantes en la zona Centro de la ciudad, de la avenida Allende hacia los bulevares Independencia y Constitución y en la parte poniente del antiguo Torreón, hacia el canal que pasa por las colonias Primero de Mayo, Rinconada la Unión, Polvorera, Morelos, Nuevo México, Torreón y Anexas, La Fe, entre otras.

Otro aspecto relevante fue el bloqueo que por poco más de una hora hicieron vecinos de la colonia Santiago Ramírez en el bulevar Laguna, en protesta porque empezaban a inundarse algunas calles y autoridades no mandaban pipas ni bombas para empezar a desaguar. "No queremos que nos vuelva a pasar lo mismo que la otra vez y no nos vamos a retirar hasta que vengan a desaguar, porque todavía estamos a tiempo", indicaron.

Fue alrededor de las 15:30 horas que liberaron las vialidades al llegar dos pipas y los bomberos con una motobomba. Decenas de vehículos, camiones de pasajeros y de carga estuvieron varados en el sector, los que pudieron se echaron en reversa y salieron.

En recorrido realizado por El Siglo de Torreón hacia diversos lugares estratégicos como la laguna de Regulación en la Santiago Ramírez, empleados del Simas a cargo de la vigilancia del lugar, informaron que alrededor de las 14;00 horas estaba llenando poco a poco y se encontraba a un 50 por ciento de su capacidad, pero mantenían encendidas dos bombas para sacar el agua, aunque lentamente por la gran cantidad de basura. Pero en tanto seguía la lluvia ligera, por un gran tubo, entraba el agua con velocidad.

El comandante del Cuerpo de Bomberos informó que los lugares afectados fueron: La Fuente, La Santiago Ramírez, Provitec, Residencial del Norte, Colonia Roma, otra vez la avenida Bravo y Sarabia, por la Línea Verde en Sección 38, Prados del Oriente, Fuentes del Sur, Valle Dorado.





Patrullan. Elementos del Ejército patrullaron sectores inundados como la colonia La Fuente. Ofrecieron ayuda a familias por si querían salir de sus viviendas. Pero nadie quiso dejar su casa.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP