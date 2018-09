No olvidan a Hiromi

TORREÓN

A un año de la partida de Hiromi, sus amigos y compañeros de trabajo la recuerdan

Se despidió a los 34 años de edad. Cualquiera podría decir que se fue muy joven, sin embargo, el tiempo que piso este mundo lo disfrutó al máximo. Vivió plenamente al lado de su familia, pareja y amigos.

La propia Hiromi Hayakawa lo dijo a El Siglo de Torreón en una entrevista publicada el 27 de febrero de 2014. Comentó durante la charla las razones que le daban la felicidad en los terrenos profesionales y en los personales.

"Disfruto mucho mi trabajo, tan es así que no lo veo como un trabajo. Considero que soy una mujer fuerte e independiente que ha aprendido a valorar a mi familia y amigos, he aprendido a vivir. Me he puesto pruebas que me han ayudado a darme cuenta que puedo hacer muchas cosas", dijo.

Hoy se cumple un año de la muerte de Hiromi. A las 11:40 de la mañana del 27 de septiembre de 2017, ella perdió la vida por complicaciones en su embarazo. Su pequeña Julieta había fallecido en su vientre horas antes sin que "Hiro" se percatara.

La forma de ser de Hiromi siempre amable, sencilla, sin poses y con un gran sentido de la responsabilidad encontró cabida en el corazón de muchas personas. Ese día se hallaban devastadas al igual que su familia y la comunidad teatral mexicana.

En este su primer aniversario luctuoso, algunos de sus compañeros del medio artístico contestaron a este diario la pregunta , ¿Cómo recuerdas a Hiromi? o ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de ella?

Hiromi no era una persona cualquiera, ella era especial. Tenía una belleza externa e interna, enigmática y única. Todo mundo que la conocía la amaba, tenía un sentido del humor increíble; cada vez que escribía algo en su Facebook era imposible pasarlo por alto, había que leer lo que escribía; seguro siempre te sacaría una sonrisa. Profesionalmente era impecable, exacta. Verla en escena era una auténtica maravilla. Siempre brillante, como hasta hoy. Sólo puedo estar agradecido con ella, gracias a ella descubrí el teatro musical, ella me llevó a ver mi primera obra de teatro y me envolvió en esa magia que jamás hubiera imaginado hasta dónde me llevaría. Por eso y tantos momentos de felicidad, la recuerdo con el corazón lleno de cariño. Estoy seguro que donde quiera que esté, está feliz porque está con su Julieta. Nosotros desde aquí la seguimos amando como ayer, como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar".— Carlos Rivera, Cantante

Hiromi siempre fue querida por todos. Era una mujer talentosa, divertida, con un humor muy peculiar, hermosa por dentro y por fuera y excelente amiga. Defendía sus creencias, una mujer que marcó la vida de muchos. Para mí, los 13 años viviendo con ella; sus logros, sus fracasos, tristezas, muchas alegrías y su amor son los mejores momentos. "Hirolais", te extrañamos mucho, mucho... tu familia que te amará por siempre".— Mario Sepúlveda, actor y cantante

La recuerdo... Perfeccionista, disciplinada, enérgica, cuidadosa, talentosísima, seria, sonriendo. Recuerdo sus sus carcajadas y su sentido del humor agudo. Hiromi era sensible, amistosa, amorosa. Amiga, compañera. Toda una roca. Paz, calma, tormenta, electricidad...simplemente única".— Lola Cortés, Cantante y actriz

Hiromi, la mujer de la eterna voz angelical. Ella con solo mirar sabía cómo poner las piezas del juego en el que estaba. La amistad movía su corazón y nosotros nos quedamos con ella para siempre".— Kika Edgar, Cantante y actriz

Hiromi era de las mejores compañeras, siempre precisa y perfecta en escena y la amiga más leal fuera de ella, y con un sentido del humor inigualable; callada, pero cuando decía algo, acertaba siempre y nos hacía atacarnos de risa. Anécdotas y recuerdos hay miles, pero siempre me hace sonreír una en especial; al final de una una escena de tensión en Mentiras que terminábamos muy juntas y los personajes muy molestos uno con otro, ella me rozaba la mano en broma y me veía con ojos de complicidad... yo tenía que contener la risa porque me tocaba hablar a mí y ella, perfecta; después, fuera de escena nos reímos y nos abrazamos... así era ella, le hacia la broma al de al lado y ella ni se inmutaba, porque repito, su humor era único. Después pudimos convivir mucho más en ELLAS -Concepto musical-, porque nos veíamos las 24 horas del día para preparar el primer concierto. Estábamos agotadas, pero ella nunca se quejó de nada, al contrario, siempre para adelante y dándonos ánimos, pero eso sí, precavida. Compartir el escenario con ella era igual a tranquilidad y seguridad, una mujer precisa y siempre preparada. Era un placer trabajar con ella y verla hacer lo que más amaba porque algo que le sobraba era talento. Ahora, a un año de su partida sigue doliendo su ausencia, pero sé que en donde esté nos cuida, y vigila que sus seres queridos estén bien porque las personas que amaba eran lo más importante para ella. Hoy nos dibuja una sonrisa en los labios cada que hablamos de ella o la recordamos, que es bastante pues en su camino y en nuestras vidas dejó alegría, amor y pasión. Agradezco profundamente que fuera parte de mi vida como lo fue y haber podido tener la dicha de llamarla AMIGA...— Crisanta Gómez, Actriz y cantante

La tengo guardada en el corazón con recuerdos felices, siempre divirtiéndonos con algo, siempre en complicidad, siempre entendiéndonos hasta con una mirada, arriba y abajo del escenario... así justo así la recuerdo". — Paola Gómez, Actriz y cantante

No puedo creer que ya paso un año... aún me cuesta creer que ya no está en este plano. Tengo muchos recuerdos. Con 'Hiro' tuve la oportunidad de protagonizar mi primer Musical aquí en Ciudad México, Hairspray, ella era 'Penny' y yo era 'Tracy'. Siempre estará en mi corazón y la recordaré talentosa, disciplinada, enfocada en sus proyectos, una gran compañera y amiga". — Denisha, Actriz y cantante

Hiromi falleció un 27 de septiembre por complicaciones en su embarazo.

Se cumple un año de la partida de Hiromi y Julieta. (ESPECIAL)

