Rechaza China acusación de Trump sobre injerencia electoral

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, consideró hoy "injustificada" la acusación que pronunció el presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Pekín está tratando de manipular el proceso electoral de cara a los comicios de noviembre en su país.

"Nosotros no interferimos y no interferiremos en los asuntos internos de ningún país. Nos negamos a aceptar cualquier acusación injustificada contra China", dijo Wang durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas centrada en la no proliferación de armas de destrucción masiva.

El jefe de la diplomacia china reaccionó así a las acusaciones que Trump había pronunciado poco antes.

Frente a los miembros del Consejo de Seguridad, Trump acusó a China de intentar manipular las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos.

"Por desgracia, hemos determinado que China ha estado tratando de influir en las próximas elecciones de 2018 que serán en noviembre, contra mi Administración", afirmó Trump.

"No quieren que yo gane o que nosotros ganemos porque soy el primer presidente que ha desafiado a China en comercio y estamos ganando en comercio, estamos ganando en todos los niveles. No queremos que se entremetan o interfieran en nuestras próximas elecciones", añadió.

Hace dos semanas, el director de inteligencia nacional de EU, Dan Coats, aseguró que el Gobierno había visto "señales" de posibles intentos de injerencia en las elecciones legislativas de noviembre por parte de Rusia y China, mientras que habían detectado que Irán y Corea del Norte tenían "la capacidad potencial" de hacerlo.

Las agencias de inteligencia habían señalado a China como posible responsable de ataques al sistema electoral, pero es la primera vez que Trump acusa directamente a un país de interferir en ese proceso.

Trump aseguró que China está tratando de manipular las próximas elecciones de noviembre. (AP)

