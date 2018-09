'PGR sabe que la verdad histórica no es del todo real'

CIUDAD DE MÉXICO.

Hoy se cumplen cuatro años del caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.







COMENTAR

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tiene muchas deficiencias. El organismo sabe que la tesis que ha manejado esa dependencia no es del todo cierta, afirmó José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el caso Iguala.

En entrevista con El Universal resaltó que a cuatro años de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre, la CNDH sigue velando porque se llegue a la verdad, no sólo para las víctimas sino para la sociedad en general.

Recordó que la comisión ha emitido cuatro pronunciamientos sobre el caso y prepara un informe, el cual planea presentar en poco tiempo. Como resultado de las investigaciones que ha realizado, emitió observaciones a la PGR, que ha hecho sus propias diligencias sobre temas que ponen en duda la "verdad histórica" que afirma el gobierno.

"Aun cuando no ha habido de parte de la procuraduría un pronunciamiento puntual sobre, por ejemplo, el segundo reporte que hizo la CNDH, en el que hablamos de una ruta adicional a la que ha venido sosteniendo, aun cuando la PGR sigue con su tesis, ha hecho investigaciones sugeridas por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos que indican que hubo una ruta adicional de desaparición de los estudiantes. Eso quiere decir que en los hechos saben que la tesis que han manejado no es del todo cierta", destacó Larrieta Carracso.

Para el organismo la detención equívoca de Erick Uriel Sandoval, confundido con "La Rana", así como el hecho de que las autoridades traten de darles a "El Patrón" y a "El Caminante" personalidades que no corresponden con ellos, son ejemplo de las fallas que hay en la indagatoria.

"El personaje de 'El Patrón' nos parece de mayor importancia en el caso, porque entendemos que es el principal líder de la organización criminal que dispuso de todo lo que ocurrió en Iguala. Han tratado en la procuraduría de establecer que su personalidad corresponde a un sicario de poca monta, de los niveles más bajos del estrato de la estructura criminal de Guerreros Unidos que tenía circunscrita su actividad simplemente como sicario en Huitzuco, pero que él no era capaz ni tenía los medios ni la personalidad dentro de la estructura general para haber dispuesto y manipular a policía de todos lados.

"Esa misma actitud ha tomado la procuraduría con otro de los personajes que es 'El Caminante', que es otra de las aportaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), igual ahí están aportándole su personalidad a una persona que no lo es", advirtió.

El caso de Sandoval Rodríguez es emblemático para la comisión, precisó, que ha mostrado evidencias de que no es "La Rana", el implicado en la desaparición de los normalistas; sin embargo, la Procuraduría General de la República ha hecho caso omiso a los señalamientos y lo mantiene en prisión, lo que no sólo afecta a detenido, sino que también bloquea el camino a la verdad.

"Me parece irracional que con toda esa prueba avasalladora que hay, contundente, plena, absoluta, era para que hubiera reconocido su error, porque es un error y quien hace investigaciones puede equivocarse, podría ser hasta normal, pero cuando ya tiene las evidencias y no lo quiere reconocer, eso sí me parece un despropósito terrible", criticó Larrieta Carrasco.

Insistió en que llegar a la verdad es uno de los cuatro ejes de las indagatorias, los otros son que haya un efectivo acceso a la justicia, reparación integral del daño y que las autoridades den garantías de no repetición.

Ante el cambio de gobierno que se vive en el país, el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala enfatizó que el gran reto es la determinación del paradero de los estudiantes, saber qué pasó con ellos, dónde están, que se conozca la verdad, sea cual sea.

Respecto a la creación de una comisión de la verdad para el caso, reiteró que la CNDH está abierta a colaborar en ese y en cualquier otro mecanismo que permita avanzar en las indagatorias y contribuya a alcanzar la verdad.

Por su parte, el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, dijo que buscan este miércoles, en su reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se establezcan las características que tendrá la Comisión de la Verdad que se va a realizar.

Señaló que las expectativas de los papás de los normalistas se basan en el compromiso que hizo con ellos López Obrador cuando estuvo en Iguala, Guerrero, como parte de su campaña. En ese momento él les aseguró que se investigaría lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Rosales reiteró el llamado de los familiares de los 43 estudiantes, quienes solicitan que se lleve a cabo una indagatoria a profundidad que tome en cuenta otras líneas de investigación diferentes a la verdad histórica que ha mantenido la Procuraduría.





Se cumplen cuatro años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. (ARCHIVO)

Etiquetas: Caso Ayotzinapa

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD