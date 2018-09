Ante Veracruz, uno de los 'peores partidos'

TORREÓN, COAH

Los Guerreros del Santos Laguna sostuvieron ayer su segunda sesión de entrenamientos rumbo al compromiso de la jornada 11, en la que les corresponderá visitar a los Rayos del Necaxa, tratando de recuperar los puntos que dejó ir en casa ante Veracruz.

El equipo dirigido por Salvador Reyes sostuvo una práctica matutina en gimnasio con ejercicios funcionales y en canchas alternas del Territorio Santos Modelo, donde se desarrollaron trabajos de circulación de balón.

La buena noticia en el campamento albiverde fue que José Juan "Gallito" Vázquez, trabajó al parejo de sus compañeros y luce completamente recuperado de la lesión que le impidió jugar ante los Tiburones, pero la mala noticia es que Jonathan Orozco trabajó por separado y estaría en duda para el duelo del sábado frente a Necaxa. Hoy, Santos realizará otra práctica matutina.

Posterior al entrenamiento Albiverde, el volante Osvaldo Rodríguez habló en torno a lo que será la visita a Necaxa, donde buscarán su segunda victoria como visitantes en el actual torneo.

"No nos fuimos muy contentos después del partido del fin de semana en casa, por el simple hecho de que no dimos nuestro mejor partido, tal vez fue de los peores partidos que tuvimos aquí de local, hay que reconocer que el equipo rival tuvo uno de sus mejores partidos del torneo, no hay que sacarle el mérito a ellos, pero nosotros dejamos de hacer muchas cosas, entonces en base a eso trabajaremos sobre lo que hicimos mal y saber que el partido del sábado es importantísimo para nosotros porque viene la recta final del torneo", señaló.

Dejar ir puntos ante Veracruz, le impidió a Santos posicionarse en el "Top 3" de la tabla general, por ello, desea Martínez recuperar esos puntos y seguir siendo candidatos al bicampeonato.

"Esos puntos nos iban a poner muy bien en la tabla, pero el "hubiera" no existe, ahora vamos a concentrarnos en lo que viene, tratar de ir a sacar los 3 puntos, seguir sumando, sabemos que este torneo está muy regular, casi todos los equipos todavía tienen chance de clasificar y en cualquier momento se te puede meter otro equipo, así que vamos con la intención de recuperar nuestro futbol y ganar los 3 puntos", afirmó.

El paraguayo reconoció la calidad del Necaxa, que aunque procede de una derrota en Toluca, ha sido el único equipo capaz de ganarle al líder del actual torneo, por lo que Santos no se puede descuidar en Aguascalientes.

"Sabemos que el rival viene de perder, pero creo que va a ser uno de los partidos más difíciles que nos tocará enfrentar en el torneo, ellos juegan muy bien a la pelota, son muy desequilibrantes de media cancha para arriba, esperemos nosotros estar muy concentrados, muy metidos en el partido y las ocasiones de gol que podamos tener, aprovecharlas", adelantó.

Aunque no se obsesiona con marcar su primer gol en el torneo, Martínez reconoció que en el Apertura 2018 ha jugado más lejos de la portería, a comparación de ciclos anteriores.

"En el torneo pasado, pisaba mucho el área, llegaba para varios tiros de media distancia y este torneo me ha costado mucho, no estoy acostumbrado a jugar muy atrás, pero la labor en media cancha es muy exigente, cada día los equipos que juegan en México son más ofensivos, entonces creo que sería muy malo de mi parte dejarle a "Gallo" solo con toda la marca, trato de ayudarle para defender y estoy trabajando en eso, voy a ir mejorando día a día. Estamos en la décimo primera fecha y no he hecho un gol, eso no me había pasado en mi carrera en México", confesó.

Habiendo vestido la camiseta del Monterrey, Osvaldo disputó algunos "derbis" regiomonanos ante Tigres, pero jamás le tocó ver agresiones tan terribles como las difundidas el pasado fin de semana.

"Es una lástima, muy pocas veces se habla de violencia en el futbol mexicano, pero ahora es lamentable que haya sucedido eso en un clásico, esperemos que las autoridades y la federación tengan más en cuenta eso, porque es un partido de alto riesgo y creo que debemos cuidar ese aspecto. Les digo a esas personas, que no vayan a hacer esas cosas, que mejor vayan a disfrutar del futbol, sabiendo que van muchos niños y la violencia no es el mejor ejemplo que les podemos dar", dijo.





