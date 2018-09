Aurora Valle se defiende

La conductora decidió hablar tras la polémica que surgió con su compañera Maca en el programa Intrusos

ciudad de méxico.- Anteriormente la conductora de televisión Maca Carriedo acusó a Aurora Valle por una supuesta discriminación homofóbica. Según Maca, la también presentadora de televisión le dijo que "se veía mal coqueteando con otro hombre, porque parecían dos güeyes", haciendo referencia a su aspecto masculino.

A través del programa De historia en historia, conducido por Lupita Martínez y transmitido por YouTube, Aurora Valle aprovechó para hablar sobre las acusaciones de homofobia por parte de Maca.

"No soy yo la que piensa que el mundo está en su contra; no soy yo la que quiso manchar la reputación de una mujer diciendo que ha andado con hombres casados; no soy yo la que se ha burlado sin parar de frente y detrás de cámaras de nuestras primeras actrices, y de gente de la tercera edad", expresó quien fuera conductora de Ventaneando.

"Boris", como se le conoce a Aurora Valle, concluyó diciendo que si Maca Carriedo desea continuar con los ataques en su contra, es libre para hacerlo; sin embargo, deja en claro que de su parte esta sería la única vez que hablaría del tema.

"Si tú quieres seguir atacándome, no importa, estamos en un país libre en donde cada quien puede expresar lo que dé la gana. Y hasta aquí es lo que yo voy a comentar".

Hace unos días, la conductora Maca Carriedo reveló a través de un video en redes sociales que había sufrido discriminación por parte de una compañera de trabajo. Aunque no precisó de quién se trataba, se dijo que dichos comentarios habrían sido por parte de Aurora Valle, su compañera en el programa Intrusos, del que Maca ya no forma parte desde hace unos días.

En el video, que Maca compartió en Hoy y en La Saga, Carriedo comenta que esa compañera del trabajo le "dijo que era desagradable que le coqueteara a un hombre porque parecían dos 'güeyes' coqueteándose".

En dicho material, la conductora enfatiza que "lo importante no es quién me lo dijo, porque a diferencia de esa persona, yo no busco señalar a alguien, busco señalar un problema". En sus redes sociales Maca recibió apoyo de seguidores y de figuras del medio por haber denunciado un caso más de homofobia.





Discriminación. Maca Carredo salió del programa Intrusos, tras el problema.

Polémica. Aurora Valle rompió el silencio luego de ser atacada.

