Laboristas dicen que rechazarán plan de 'brexit' de May

El opositor Partido Laborista de Gran Bretaña dijo ayer que rechazará el propuesto acuerdo de 'brexit' de la primera ministra conservadora Theresa May cuando sea presentado a votación en el Parlamento y que pudiera incluso respaldar un nuevo referéndum. El principal vocero laborista para el 'brexit', Keir Starmer, acusó al gobierno de May de ofrecerle al país una opción entre "muy malo y aún peor".

Si Gran Bretaña y la Unión Europea llegan a un acuerdo, deberá ser aprobado por los Parlamentos británico y europeo antes de la salida de Gran Bretaña del bloque, pero las probabilidades no se auguran buenas para May, cuyo gobierno carece de la mayoría necesaria.

Starmer dijo en la conferencia anual del partido que los laboristas votarían contra un acuerdo del 'brexit' como el que May propone porque no cumple con seis requerimientos que el partido ha fijado, como protección de los derechos de los trabajadores y retención de acceso a los mercados europeos. "Nosotros no aceptamos que la opción es entre cualquier cosa que la primera ministra arme y ningún acuerdo... entre muy malo y aún peor", dijo.

Starmer afirma que si el Parlamento británico rechaza el acuerdo, debería haber un nuevo referéndum. "Si eso no es posible, debemos tener otras opciones", dijo. "Nuestras opciones deben incluir una campaña por una votación pública y nadie va a descartar 'quedarse' como opción".

La sugerencia de Starmer de un nuevo referéndum que pudiera revertir la decisión británica de dejar la UE provocó una ovación cerrada de muchos delegados en la conferencia laborista. Sobre este extremo pesan discrepancias dentro de las filas laboristas entre los que sostienen que ese plebiscito debería poder revertir el "brexit" y los que se inclinan para que la votación se atenga al acuerdo de salida al que lleguen.





Incierto. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn evita decir si votaría por la permanencia en la UE en otro referéndum.

