EPN y AMLO acordaron designación de fiscal: Exsubsecretario de Gobernación

El ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, señaló que hay un "acuerdo" entre el presidente Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que éste nombre al Fiscal General, y entonces se pueda investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante su intervención para posicionar a nombre de la fracción del PRI, sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre, en Iguala, Guerrero, sostuvo que con el apoyo de todas las bancadas, Morena junto con sus aliados (PT y PES), elegirán al Fiscal General con la proposición del presidente de la República.

"El presidente de la República, en acuerdo con el señor presidente electo, han establecido que él nombre al fiscal general de la nación. Con la mayoría de ustedes, pero sobre todo, con el apoyo de todas las bancadas", señaló.

Quien fuera subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, cuando ocurrieron los hechos en Iguala, sostuvo que una vez que López Obrador envíe la propuesta del Fiscal y de que sea elegido por el Congreso, "entonces, tendrán la libertad de investigar, reinvestigar todos y cada uno de los 150 tomos y actuaciones".

Agregó que una vez que se elija al nuevo Fiscal, será éste y los jueces quienes entonces den su veredicto final, "no hay objeción si existe otra conclusión"; mientras tanto, afirmó que no permitirá que digan que el presidente Peña Nieto y las Fuerzas Armadas son "cobardes", cuando los últimos han ayudado al país, y muchos de los presentes no se aparecieron en Iguala, "no llevaron una torta siquiera a la búsqueda del rescate".

Miranda Nava sostuvo que a diferencia de muchos, él sí tuvo la oportunidad de que al día siguiente, platicó "directamente" con los involucrados, y "ellos señalaron a la policía municipal de Iguala como los autores del crimen".

