Hay esquizofrenia en Morena, saben que perderán en Puebla: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) se dijo dispuesto a aplicar todas las medidas de verificación de las boletas electorales de la elección de Puebla, incluido el uso de luz ultravioleta, aunque esto muestra que "hay una esquizofrenia y bipolaridad de parte de Morena, saben que van a perder".

Eduardo Aguilar, abogado general del PAN y representante del mismo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que la petición de Morena es atendible, aunque en tiempos razonables, pues el recuento de votación en Puebla no debe prolongarse.

"Sé que Morena ha pedido entre otras cosas que se utilice la luz ultravioleta, le tiene desconfianza a las boletas. Lo que sea necesario para garantizar el triunfo del PAN bienvenido", dijo.

"Hay una esquizofrenia de Morena, primero pedían que se contaran los votos, luego dicen que eso no va a ser suficiente. Al final del día las boletas tienen 10 mecanismos de seguridad, por supuesto queremos que se revisen todos los mecanismos de seguridad con el tiempo adecuado por supuesto que creemos que no debemos prolongar mucho este ejercicio", añadió.

También consideró "normal" que en el traslado se hayan averiado algunos paquetes. "No pueden tener más de cinco encimados porque los de abajo se pueden dañar (pero) lo importante es que no haya inconsistencias. Que vengan sellados, que los sobres estén sellados eso da garantías de que no hay manipulación y lo importante es que haya coincidencia de votos, y de las actas originales con los votos adentro", refirió.

El panista participa en las tareas de recuento total de la elección, diligencia ordenada la semana pasada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que está en curso en un inmueble de la Sala Regional Ciudad de México.

Ahí dijo que debido a confusiones en cuándo considerar un voto nulo o válido, por las distintas combinaciones con las que contendieron los partidos en el estado, eso pudo llevar a que se restaran sufragios a su candidata, lo que sería corregido en el recuento total.

"Creemos que va a haber muchos votos nulos que vamos a recuperar. Por ejemplo, en Puebla capital había una coalición para ayuntamiento formada por los partidos PAN, PRD, MC y había dos partidos locales Pacto Social de Integración (PSI) y Partido Compromiso con Puebla (PCP) que tenían su propio candidato

"A nivel ayuntamiento un voto marcado por MC y PSI o por PAN y PSI era nulo, pero no para gobernador, para gobierno un voto marcado por PAN y PSI era válido porque la coalición a gobernador era con cinco partidos. Creemos que se fueron con la inercia y marcaron ese voto como nulo para gobernador, sin serlo", apuntó.

Por eso, explicó, en los 17 ayuntamientos había muchas combinaciones "y eso genera que podamos recuperar muchos votos nulos y eso aumentará nuestro margen",

Cuestionado sobre la petición de nulidad de la elección y la verificación de boletas con luz ultravioleta, el panista sentenció que "hay una esquizofrenia y bipolaridad de parte de Morena, saben que van a perder".





Eduardo Aguilar, abogado general del PAN y representante del mismo ante el INE, aseguró que la petición de Morena es atendible, aunque en tiempos razonables, pues el recuento de votación en Puebla no debe prolongarse. (ESPECIAL)

