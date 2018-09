Exige Trump cambios en el comercio global; defiende su batalla con China

NACIONES UNIDAS.-

El presidente de EU, Donald Trump, exigió hoy en la ONU que se hagan cambios de forma urgente al "sistema de comercio global" y defendió su reciente acuerdo con México y su guerra comercial con China, al considerar que el déficit con el gigante asiático "no es aceptable".

"El mes pasado anuncié un revolucionario acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. Y justo ayer, estuve con el presidente (surcoreano), Moon (Jae-in), para anunciar la culminación exitosa del nuevo pacto comercial EU-Corea del Sur", una revisión del pacto de 2012, dijo Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

"Y este es solo el comienzo. Muchas naciones en esta sala estarán de acuerdo en que el sistema comercial global necesita urgentemente un cambio", agregó.

Trump advirtió que ya no tolerará "los abusos" comerciales de otros países ni permitirá que se "victimice" o "engañe" a los trabajadores o compañías estadounidenses.

"Estados Unidos acaba de anunciar aranceles a otros 200,000 millones de productos chinos, para un total de 250,000 millones de dólares", recordó.

"Tengo un gran respeto y afecto por mi amigo, el presidente (chino) Xi (Jinping). Pero he dejado claro que nuestro desequilibrio comercial simplemente no es aceptable. Las distorsiones del mercado de China y la forma en que las enfrentan no pueden ser toleradas", subrayó.

"Estados Unidos siempre actuará en su interés nacional", insistió.





