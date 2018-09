Llama AMLO a incrédulo marido de mujer que se encontró en aeropuerto

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, sorprendió al llamarle al marido de una mujer, a quien se encontró a en el aeropuerto de Ciudad Obregón, Sonora, el sábado.

El hecho quedó captado en video cuando el tabasqueño esperaba en esa terminal aérea y la mujer llamó a su esposo para contarle lo ocurrido, como éste no le creía, la mujer le comunicó al presidente electo.

"¿Oiga le habla a mi esposo? Que no me cree que estoy aquí con usted", le dijo la mujer a López Obrador, quien respondió "sí, pásamelo".

"Qué se rayó, con un marido como tú. ¡Qué inteligente, Hugo! Se sacó la lotería. Te mando un abrazo", le dijo López Obrador al marido de la mujer.

Otras personas que se encontraban presentes se rieron tras la llamada.

Ese día, López Obrador acudió a Sonora para reunirse con la gobernadora Claudia Pavlovich.

