Peña Nieto puede despedirse con la cabeza en alto, dice su hijo

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Hace unos días, Alejandro Peña Pretelini, hijo del presidente Enrique Peña Nieto, compartió en sus redes sociales un video en el que reconoce “los logros” de su padre durante su sexenio.

El video publicado en su cuenta de Instagram muestra las imágenes oficiales de Peña Nieto en diferentes eventos, donde se escucha la voz de fondo de Alejandro expresando un mensaje en reconocimiento a su padre durante sus seis años de gobierno:

“Seis años no fueron suficientes para hacer todo lo que México necesitaba, pero seis años con usted, señor presidente, sí fueron suficientes para iniciar la gran reforma de México”, menciona el primogénito del presidente.

Además, Peña Pretelini destacó el “sacrificio personal” que su padre tuvo que hacer para lograr “un mejor México para todos”.

“Gracias señor presidente por no tomar el camino fácil. Usted mejor que nadie sabía que todas sus reformas eran inaplazables, pero imposibles de terminar en su sexenio (...)Gracias, gracias por preferir las críticas a los aplausos, gracia por soñar en grande y no pensar en los logros menores, gracias por creer en el mañana y no esconderse en el hoy”.

El cargo presidencial de EPN finalizará el próximo primero de diciembre, puesto al que su único hijo varón señala “puede despedirse con la cabeza muy en alto”.

Alejandro expresó un mensaje en reconocimiento a su padre durante sus seis años de gobierno. (ESPECIAL)

Etiquetas: Enrique Peña NietoEPNAlejandro Peña Pretelini

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD