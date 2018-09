Enfrenta juez Kavanaugh nueva acusación de abuso

WASHINGTON, EU

Una segunda acusación de abuso sexual ha complicado más la confirmación en el Senado de EU del nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, que ayer negó rotundamente todas las alegaciones en su contra y que cuenta con el apoyo total del presidente estadounidense, Donald Trump.

El alegato de Debora Ramírez, que salió a la luz el domingo en la revista The New Yorker, sostiene que Kavanaugh supuestamente abusó de ella cuando este cursaba su primer año de carrera en la Universidad de Yale, en el año académico 1983-84.

De acuerdo a la mujer, de 53 años, Kavanaugh, borracho, se quitó la ropa durante una fiesta en una residencia de estudiantes y le clavó el pene en la cara y le hizo tocarlo sin su consentimiento, mientras ella trataba de quitárselo de encima.

En una declaración proporcionada por la Casa Blanca, Kavanaugh negó ayer encarecidamente que el evento descrito por Ramírez haya sucedido alguna vez.

Esta es la segunda acusación de una mujer en las últimas semanas sobre la conducta sexual del juez durante su juventud, después de que la psicóloga Christine Blasey Ford asegurara que Kavanaugh la agredió sexualmente en los años ochenta.

La propia Ford testificará al respecto este jueves ante el Senado estadounidense, un paso clave que determinará el curso de la confirmación del juez para el Tribunal Supremo.

Kavanaugh, sin embargo, insistió ayer en su inocencia y advirtió de que continuará con el proceso de nominación a pesar de las acusaciones de Ramírez y Ford.

"No me dejaré intimidar para que me retire de este proceso", aseguró el juez en un escrito enviado al Comité Judicial del Senado, el órgano que debe decidir si recomendar o no al candidato para el alto tribunal.

A pesar las denuncias, Trump volvió a respaldar a Kavanaugh y puso en duda las motivaciones de las dos mujeres.

"Es absolutamente político. Estoy con él hasta el final", señaló Trump a su llegada a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.





Lo niega. Brett Kavanaugh negó ayer rotundamente todas las alegaciones en su contra.

