EPN se despide... de Chumel Torres

CIUDAD DE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO.







COMENTAR

El influencer Chumel Torres subió este lunes a sus redes sociales su tradicional spot, en el que realiza una supuesta conversación telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto.

Se trata de una conversación telefónica armada entre ambos en la que el mandatario le dice que está en proceso de mudanza para abandonar la residencia oficial de Los Pinos, en el marco de la conclusión de su mandato.

Le señala además que ya no lo podrán llamar "Mi Lord", que está "a menos de dos meses" de concluir su Presidencia -cuando en realidad faltan más de dos- y pidió a su secretaria que ya no le pase llamadas de periodistas ni comunicadores.

El youtuber Chumel Torres, conductor de la sátira El Pulso de la República, subió el video a sus redes sociales donde se muestra la supuesta conversación en vivo con el Presidente de la República.

El video con Peña inicia con Chumel en el set de grabación y pide un momento para hacer una llamada. Le contesta en Los Pinos "Tere", la secretaria del mandatario y le solicita lo comunique con Peña Nieto.

La mujer le dice al presidente que Chumel lo ha buscado en tres ocasiones ese día y que ya tenía cinco minutos esperando en la línea. En un primer momento el presidente Peña Nieto responde que no puede contestar, duda por un instante y lego pide que lo comuniquen.

"Cinco minutos, menos, diez. Dígale que ahorita no puedo, bueno, ya, a ver, pásamelo".

E inician un diálogo a cuadro: el Presidente en su oficina y el bloguer en su set de grabación.

- Chumel, buenas tardes.

- Peña, Peña, perdón, mi Lord, licenciado, presidente. Leí un tuit que ya no va a estar en Los Pinos, que ya no va a ser presidente, o sea le estoy hablando porque hicimos carne asada el sábado era cumpleaños de Víctor y no fue y todo mundo lo estábamos esperando, se me hizo raro, pues usted quedó de ir y pues al último no, Víctor hasta lloró y todo pero, ¿por qué no fuiste, Enrique?

- Tú entenderás: el informe, el grito, hay que preparar mudanza, esto ya está por terminar, ya no tengo tiempo.

Enseguida Chumel pregunta cómo sería el fin del periodo presidencial. "Pero seguimos, nosotros tú y yo, no me va a dejar así".

- Esto ya se acabó, le dice Peña.

- No no no, a ver cómo que se acabó. Tranquilo también tú, no seas precipitado.

- Chumel, entiéndelo ya.

- Hice algo, fui yo, dime.

- Chumel, no me lo pongas más difícil. Tuvimos altas, bajas, de todo, pero acéptalo está en la recta final, ya nos queda poco menos de dos meses.

- No, cómo. Llevamos seis años juntos, es muy pronto dos meses, Enrique, por favor. Enrique, ¿qué le va a pasar al Pulso? Tú y yo empezamos juntos.

- El Pulso, no sé, Chumel. Ya te pondrás de acuerdo con quienes vienen, le dice el Presidente al youtuber quien responde que no tiene buena relación con los integrantes del próximo gobierno. "Les caigo súper gordo, nadie me habla".

- Te voy a extrañar, le dice a Peña.

- Yo también. Te voy a extrañar, ahí te sigo en Instagram. Ahí me voy enterando de lo que vas haciendo, ándale...

- No, pérame, no me vayas a colgar, solo escucha eso antes, dice Chumel y pone a sonar una canción de Luis Miguel que provoca extrañeza en el presidente Peña quien concluye:

"Chumel me da mucho gusto saludarte no me tienes que decir mi Lord ya, síguele, mira te mando un abrazo muy fuerte hasta un corazoncito, que voy a hacer bien".

Chumel termina entre sollozos: "adiós Príncipe, te voy a recodar siempre".

Al finalizar la conversación Peña Nieto da una orden a su secretaria: "Teresa ya no más llamadas ni de Ciro ni de nadie. Adiós".





Peña Nieto aparece en el último video de Chumel Torres en su canal de YouTube. (ESPECIAL)

Etiquetas: EPNchumel torres

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- MD