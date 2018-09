Reconoce Reyes que se jugó un mal partido

TORREÓN, COAH

Técnico santista no cree que haya soberbia

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Salvador Reyes no tuvo problema en reconocer que Santos jugó un mal partido ayer e incluso fue superado por el Veracruz, aunque descartó que la causa de ello fuera la soberbia de saber que jugarían ante un equipo que se mantiene en la parte baja de la tabla general.

En su análisis postpartido, el entrenador de los Guerreros señaló: "creo que no tuvimos una primera parte buena, creo que nos faltó mucha intensidad, proyectar más hacia adelante, provocar más el partido y todos fuimos conscientes de eso al medio tiempo, quisimos cambiar para el segundo, fue una mejor versión, pero aun así, creo que quedamos en deuda con nuestra afición porque tenemos que manejar mejor en casa los partidos, llevarlos nosotros, tener la iniciativa, pero ahora Veracruz no nos dejó hacerlo".

Para Reyes, Santos dejó escapar 2 puntos que debían quedarse en casa, por lo que deberán tomar las acciones necesarias para recuperar esas unidades y mantenerse en las primeras posiciones del torneo.

"Es un sabor amargo porque en casa, no porque sea Veracruz, sino el que venga, tenemos que demostrar nuestra superioridad, hacernos valer, hoy tuvimos una mala tarde, tocó con Veracruz y es así, ellos se llevan un punto valioso y nosotros perdemos dos", declaró.

Descartó Reyes que el empate de su equipo ante los Tiburones se debiera a excesos de confianza o a una soberbia por las posiciones de ambos en la tabla general, más bien admitió que no tuvieron el rendimiento esperado y por ello pidió disculpas a la afición.

"No fue una buena tarde para nosotros, tenemos que analizar muy bien qué fue lo que nos pasó, creo que no pasa por soberbia, simplemente ha sido una mala tarde en la que no pudimos jugar bien entre líneas, no pudimos acompañarnos bien, salvo por momentos y destellos en el segundo tiempo", aceptó.

Santos visitará a Necaxa el próximo sábado y será en Aguascalientes donde tratarán de recuperar las unidades que dejaron ir en casa.

"El torneo no da pausa, siempre hay que estar sumando y si es de a 3, mejor, no lo hicimos y hay que aceptar las consecuencias de estar en esta posición en la tabla, apretar tuercas y estar metidos para estos puntos que perdimos aquí, tratar de recuperarlos en el próximo partido", culminó.

El chileno Juvenal Olmos, director técnico de los Tiburones Rojos del Veracruz, se dijo contento y satisfecho con el punto cosechado por su equipo, ya que admitió lo duro que es conseguir unidades a costa del campeón, en su propia casa.

Olmos analizó el partido y observó un avance progresivo en su equipo.

"La consecuencia de un buen trabajo, creo que los jugadores lo hicieron espectacular, no solamente ahora, cuando perdimos 4 a 1 contra Cruz Azul, dijimos que habíamos podido ser competitivos 35 minutos, luego con Toluca merecimos más que haber perdido y hoy me deja muy contento el que no renunciamos a tener la pelota, por el contrario, nos hicimos fuertes a través de la posesión que fue vertical, generamos opciones, tuvimos dos tiros en los palos, pero tampoco podemos olvidar que Santos es un equipo grande, es el campeón y también lo hizo de buena forma, pero me voy contento porque este equipo se merecía ya rescatar algo".

Juvenal rescata más allá del resultado, la forma en la que se desempeñaron sus jugadores, pues con ello va obteniendo un estilo y será cuestión de tiempo para que lleguen mejores resultados.

"Nos urgía obtener puntos de esta forma, Veracruz hoy tiene un estilo de juego, va a ser difícil quitarle la pelota, tiene buenos jugadores, se están poniendo físicamente de mejor forma y trabajando así, los resultados van a llegar, me voy muy contento por el esfuerzo de los jugadores", adelantó.

Con todo y que festejó el empate en casa del campeón, Olmos no despega los pies de la tierra y es consciente de que aún le falta a su equipo, demasiado camino por recorrer y mucho por crecer.

"Futbolísticamente aprendimos algo ante Santos, pero en la tabla de posiciones tenemos que establecer desde dónde estamos jugando el torneo, a nosotros nos urgen los puntos, así que esperamos tener una línea de juego y desde ahí rescatar los puntos, que esperamos que vengan de a tres", sentenció.





Salvador Reyes sale de la cancha del estadio Corona tras decretarse el empate entre los Guerreros del Santos Laguna y los Tiburones Rojos del Veracruz.

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- IMP