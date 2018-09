Ofrecen conferencia a beneficio de Centro de Terapia Equina

TORREÓN, COAH.-

Para respaldar el proyecto “Enlazando Sentidos” el Centro de Terapia Equina “Santa Sofía”, A.C., y la Universidad Iberoamericana presentan la conferencia “Escuchando al Cuerpo, los Síntomas y las Emociones “ con la expositora Liz Kanno.

Será el jueves 27 de septiembre a las 19:00 horas.

Se aceptarán donativos, en pacas de alfalfa para los equinos y el proveedor estará presente en el evento.

Desde el año 2006, el Centro de Terapia Equina “Santa Sofía”, se dedica precisamente a trabajar con los caballos como herramienta para brindar terapias a niños, jóvenes con necesidades especiales.

Son terapias gratuitas para todos los niños que resulten elegibles para recibirlas. Las brinda personal especializado que incluso acompaña a los pacientes que necesitan monta gemelar.

Juan José Arellano, actualmente regidor del Ayuntamiento de Torreón por el partido Encuentro Social (PES) es el fundador de esta institución y explica los motivos para crearla y mantenerla.

“Por años he trabajado con caballos pero a partir del 2006 me interesé por este tipo de terapias y me especialicé. El fin era darle un giro a la actividad con los equinos para que ya no fuera sólo la monta sino tratar enfermedades con la ayuda de estos animales especiales “.

Y explica: “en la equinoterapia, usamos al caballo cono un medio para llevar bienestar y recuperación a niños con Síndrome de Down, retraso psicomotor, autismo, hiperactividad, déficit de atención, parálisis cerebral, lesiones cerebrales y medulares, Síndrome de Reet, entre otros “.

Señala que en las clases de equinoterapia “ tratamos lo físico, lo psíquico y lo social, nuestras clases están apoyadas por diferentes actividades lúdicas para los niños, las cuales tienen que ir desarrollando en los lomos del caballo. Cada jinete trabajara con un equipo especializado para que en todo momento la seguridad sea lo más importante. El calor del caballo, que rebasa fácilmente el nivel de la temperatura del cuerpo de un ser humano, sus lomos anchos y los efectos de su andar tridimensional, generan en los niños y los jóvenes en tratamiento, cambios en su vida pues los ayudan a obtener mayor movimiento, desarrollo, seguridad”.

Se utilizan para las terapias caballos tipo cuarto de milla, anchos, suaves, apacibles que son tratados y alimentados bien.

El desarrollo de una terapia es de acuerdo con las necesidades de cada menor y conforme un diangnóstico previo que se les pide para tener un punto de referencia.

Este centro de terapia equina, apoya a decenas de menores de escasos recursos económicos, por eso mantiene abierto sus áreas de Donativos en material y alimento para los caballos, Voluntariado, Becas para los Niños en Tratamiento y Apoyos para la Fundación directamente.

Este Centro de Terapia se encuentra en la colonia La Amistad de Torreón, a espaldas del edificio de Seguridad Pública.

Para mayor información acerca del evento, los interesados pueden dirigirse a: [email protected] o al teléfono 7051009.





