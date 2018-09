Ratifica AMLO a Octavio Romero como futuro director de Pemex

GUAYMAS, SONORA.-

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ratificó a Octavio Romero como futuro director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En entrevista a medios luego de un ritual de la danza del venado en esta localidad, el político de Tabasco sostuvo que a todas las personas que ha nombrado en dependencias y direcciones van a ingresar al gobierno pues les tiene toda la confianza, ya que son mujeres y hombres con conocimiento y sobre todo honestos.

El presidente electo escribió en Twitter, junto a un video donde se ve observa el ritual del venado en el que el mandatario estuvo presente; "la represión de los yaquis durante el Porfiriato fue tan bárbara como la conquista de México", escribió López Obrador.

"Octavio Romero Oropeza es un servidor público honesto, ya fue oficial mayor de Gobierno cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, le tengo toda la confianza y él es el encargado de revisar los contratos que se firmaron con las compañías, los contratos de Pemex, él va a ser el próximo director de Pemex, Rocío Nahle la secretaría de Energía y Manuel Bartlett el director de CFE", enfatizó.

López Obrador también criticó que decisiones como la de la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, quien le tomó protesta a su cuñado como tesorero de la localidad.

"Soy muy respetuoso de las decisiones que toman las autoridades locales y federales, pero si estoy recomendando de manera respetuosa que no haya influyentismo, ni amiguismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política.

"Ya son tiempos nuevos, no es la época, ya no puedo decir cómo les llamaba yo, de modo que tenemos que dar un buen ejemplo, entonces no se debe de permitir aceptar que haya familiares en el gobierno, los gobiernos no son el DIF, no es el gobierno de la familia, que se busquen opciones alternativas de otro tipo para los familiares, pero que no estén en gobiernos municipales estatales y municipales", expresó.





