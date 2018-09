Pospone 'El Bronco' aumento a tarifas del transporte público en Nuevo León

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-

La mañana de este viernes, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", anunció que ante el rechazo generado por la propuesta de incrementar las tarifas del transporte, se pospone de manera indefinida el aumento y será hasta que haya un consenso general de autoridades, empresarios, legisladores, partidos políticos y los ciudadanos que se opusieron a la medida, que se tome una decisión con tarifas justas que no agredan a la sociedad y a la vez, que permitan mejorar el servicio.

La medida se dio a conocer a siete horas de que usuarios tienen previsto "liberar" las casetas de ingreso a la línea dos del Metro, en la estación Universidad, frente al campus principal de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en el municipio de San Nicolás de los Garza, y luego de una semana de marchas y protestas que llegaron hasta el Palacio de Gobierno.

En una rueda de prensa convocada de última hora, el mandatario estatal expresó que decidió suspender el procedimiento de publicar en el Periódico Oficial del Estado, las nuevas tarifas propuestas por el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad el pasado lunes, al atender las numerosas opiniones enviadas a su cuenta de WhatsApp por los usuarios, los exhortos de los diputados locales, federales y senadores, partidos políticos, y colectivos ciudadanos.

"Entiendo que la sociedad nuevoleonesa que usa el transporte no debe ser agredida con tarifas que no sean las adecuadas, y entiendo la parte de los transportistas que requieren mayores recursos para sostener, crecer y mejorar el transporte", dijo "El Bronco".

Igualmente dijo comprender la posición de legisladores locales y federales, que rechazaron los incrementos en taxis, camiones del transporte urbano y en el Sistema Colectivo Metro, pero también les demandó que asuman su responsabilidad enfocando su labor para que los precios del diésel y la gasolina sean los adecuados, mediante la reducción o eliminación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), además de que no aumenten los precios de las refacciones que se cotizan en dólares.

"Espero que los diputados y senadores, en la condición que están ellos opinando, puedan ser abiertos a ver de dónde podemos obtener más recursos para invertirle al Metro; yo encantado de regalar la tarifa si los diputados me dicen de dónde obtener recursos, encantado de ser Santa Claus si la misma sociedad me dice de donde podemos sacar dinero, para poder sostener esa situación.

"Para mí como gobernador, no es sencillo tener soluciones a la mano cuando tenemos un estado que nos dejaron quebrado; quienes protestan (legisladores del PRI y el PAN), son quienes quebraron este gobierno los tres sexenios anteriores, hoy precisamente los convoco a que nos hagan propuestas, soluciones y nos ayuden a tomar las decisiones, no quiero hacerlo de manera unilateral", señaló "El Bronco".

Pidió a la población estar tranquila, sin preocupaciones de que será afectada en su economía.

"He decidido que la situación está estancada, no voy a tomar la decisión de publicar las tarifas propuestas, y voy a pedir al secretario de Gobierno (Manuel González Flores), para que junto con el director de la Agencia Estatal para la Racionalización y Modernización del Transporte (Jorge Longoria), convoquen a todos los entes para que se les informe sobre lo que acordó el Consejo Estatal del Transporte, no lo comunicamos con precisión y eso generó algunas reacciones positivas y negativas", señaló.

"El Bronco" expuso que se realizarán reuniones con todos los interesados, pero especialmente con los que rechazaron los aumentos, pues quizá les faltó información sobre el estado que guarda el sistema de transporte y sus requerimientos para seguir prestando el servicio. Solamente se decidirá un incremento, cuando haya una opinión consensuada en ese sentido, aseveró.

Argumentó que el Metro tiene 16 años sin actualizar las tarifas. "Es un metro viejo que necesita recursos frescos", apuntó.

No obstante, comentó que ya se tomó la decisión de comprar 24 vagones para aumentar la capacidad de las líneas Uno y Dos, además de destinar inversiones para reparar las escaleras eléctricas e instalar en las estaciones donde no existen.

El mandatario precisó que el requerimiento es de 60 vagones para poder atender todo el crecimiento que ha tenido la demanda del servicio, lo cual resulta imposible con una tarifa de 4.50 pesos el boleto.

Según el mandatario estatal, en cuanto al ajuste en la tarifa del Metro, hubo mayor consenso, en la reunión del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad; pero donde se generó mayor polémica, discusión y gran rechazo fue en la propuesta de aumentar la tarifa en los camiones del transporte urbano. No obstante, se consideró que no era conveniente aumentar el metro y no los camiones, ya que ambos servicios están relacionados.





Anunció que ante el rechazo generado por la propuesta de incrementar las tarifas del transporte, se pospone de manera indefinida el aumento. (ARCHIVO)

