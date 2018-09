Cuestiona Trump a mujer que acusa a Kavanaugh

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







El presidente Donald Trump abandonó este viernes su cautela hacia la mujer que denuncia que su nominado para la Corte Suprema la intentó violar cuando eran adolescentes, afirmando que si la experiencia hubiera sido tan horrible ella lo hubiera reportado a la policía.

El cambio de tono del presidente y su aparente cambio de estrategia surgen en momentos en que los abogados de Christine Blasey Ford negocian con la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado para que ella pueda testificar la próxima semana sobre sus denuncias contra el juez nominado Brett Kavanaugh.

"No me cabe la menor duda de que si el ataque contra la doctora Ford hubiera sido tan terrible como ella dice, inmediatamente se hubiera levantado una denuncia contra las Agencias del Orden, ya sea por ella o por sus cariñosos padres. ¡Pido que ella revele esas denuncias para que sepamos la fecha, la hora y el lugar!”, tuiteó el presidente.

Hasta ahora Trump se había abstenido de nombrar a Ford y o de expresar dudas sobre sus denuncias. La mujer dice que Kavanaugh la agredió sexualmente hace más de 30 años, cuando ambos eran adolescentes. Kavanaugh rechaza las acusaciones.

Las acusaciones han dejado en la incertidumbre la posibilidad de que el juez de 53 años de edad sea confirmado, algo que hasta hace pocos días parecía casi asegurado. Además ha provocado un debate más amplio sobre cómo muchas denuncias de agresión sexual hechas por mujeres son con frecuencia desestimadas por hombres, y sobre cómo los dos partidos políticos estadounidenses se expresan de forma distinta sobre el tema, tras el surgimiento del movimiento #YoTambién y pocos meses antes de las elecciones legislativas.

En otro tuit Trump, quien estaba en Las Vegas para asistir a una serie de eventos, dijo que "el juez Brett Kavanaugh es un hombre distinguido con una reputación impecable, que está bajo asedio por la izquierda radical que no quiere saber las respuestas, lo único que quiere es destruir y demorar. Para ellos la verdad no importa. Me enfrento a ellos todos los días en Washington”.

Ford está dispuesta a testificar ante el Congreso pero sólo “bajo términos justos que garanticen su seguridad”, dijo el jueves su abogada. Añadió que Ford necesita tiempo para asegurarse de que su familia esté sana y salva, para preparar sus declaraciones y para viajar a Washington.

La abogada, Debra Katz, dijo que Ford, una profesora de psicología de 51 años de edad que vive en California, ha recibido amenazas de muerte y por lo tanto su familia ha tenido que abandonar el hogar.





