Seremos contrapeso de AMLO: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Sin titubeos, el coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal, afirma que rechazarán e incluso negarán iniciativas al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, porque su función es la de un Poder autónomo, el Legislativo, que sirva como contrapeso.

"No vamos a ser una oficialía de partes, lo digo con toda entereza", responde a pregunta expresa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que por más de dos décadas la oposición fue una "minoría", que ahora vive una "metamorfosis" y, como en todo proceso, puede desubicarlos de su centro político.

Eso sí, aclara, como coordinador de la bancada del futuro presidente no ocultarán ni esconderán esa colaboración, porque "nos sentimos orgullosos de ser producto de ese movimiento", pero no subordinarán el Legislativo a otros poderes.

— Vamos a trabajar de manera intensa. Cuesta trabajo la transformación de ser una minoría de oposición permanente a ser mayoría; los viejos moldes de comportamiento, en ocasiones se mantienen y persisten, a veces en el subconsciente, y la transformación, la metamorfosis, el inicio de ser una mayoría, un gobierno, te desubica, después de 21 años de estar en la oposición.

— No, tenemos que platicar mucho, la forma de cómo no permitir eso es [con] mucha capacitación, deliberación y libertad interna de los compañeros y libertad en el voto de conciencia, porque nos une una parte del ideario, pero sobre todo nos une el movimiento social que se construyó y un liderazgo irrepetible y fuerte, que es el del presidente electo.

Nosotros no lo negamos, no ocultamos que tenemos una relación de auténtica colaboración con el próximo Presidente, no lo vamos a ocultar ni lo vamos a esconder, nos sentimos orgullosos de ser producto de ese movimiento, pero tampoco vamos a subordinar el Poder Legislativo, que somos mayoría, a ninguno de los poderes, vamos a actuar con libertad y, sobre todo, en apego estricto a los compromisos de campaña.

— Sí, nosotros vamos a actuar con lealtad con la población, en primer término, que dio ese apoyo, y vamos a colaborar con el presidente electo, porque provenimos de un mismo movimiento.

No somos un grupo de sueltos, no actuaremos como uno, sino como un equipo en una transición democrática y que tenemos que asumir plenamente nuestra función como poder autónomo, como un auténtico contrapeso entre los poderes de la Unión y como un equilibrio en los tres resortes del Judicial y el Ejecutivo frente al Legislativo.

— En el momento en el que se presenten las iniciativas, mejorándolas, perfeccionándolas o incluso negándolas. No vamos a ser una oficialía de partes, lo digo con toda entereza y con toda verticalidad. He sido opositor permanente y siempre reclamé el respeto y la autonomía del Poder Legislativo, no sería congruente que una vez que la población nos permitió tener mayoría, cambiar la posición política de 21 años. No, vamos a ser un auténtico contrapeso y vamos a tener una relación de respeto con el Ejecutivo federal, cuidando este equilibrio de poderes.

— No, cuando hay una actitud de apertura, claridad del futuro, experiencia, cuando hay el ánimo de hacer las cosas bien no tiene por qué haber problemas. Ellos tienen sus posiciones, sus puntos de vista y su agenda. Podrán o no coincidir con nosotros, pero estoy seguro de que en los temas fundamentales vamos a coincidir.

— Hay 12 iniciativas, revocación de mandato, reforma educativa, austeridad, eliminación de fuero y privilegio, toda esa parte va a avanzar, pero también tenemos una parte fundamental que es la revisión de las reformas estructurales, porque es un reclamo al interior del grupo, un reclamo social, que en este momento no se esté pensando en reformas constitucionales no implica que no las hagamos.

—Tenemos nombramientos pendientes de ministros de la [Suprema] Corte, de magistrados electorales, fiscales agrarios; es decir, tenemos un cúmulo de asuntos pendientes que hay que realizar de manera urgente.

¿Qué sería lo más sano, que el presidente Peña Nieto vuelva a enviar una terna de magistrados anticorrupción o esperar a que López Obrador sea el Presidente y haga su propia terna?

— En mi opinión se debe revisar, porque es un tema delicado. El problema fundamental del país es la corrupción y la inseguridad pública. Yo preferiría revisarlo con seriedad. Esperaría a hacerlo con mucho cuidado para revisar los perfiles.

— Hasta el fondo, no vamos a actuar con simulación, ya lo dijimos, rubro por rubro: eliminación del seguro de gastos médicos mayores, de seguro de retiro, del bono de compensación, del bono de productividad, de vales de gasolina, de vales de comida, de telefonía, de autos del Senado asignados a legisladores, todo eso es una realidad, así como la disminución de 50% de las subvenciones.

— Sí, ahí tiene que haber un tratamiento especial, porque la vida cara en lugares donde están representando al país, [los recursos] no les alcanzarían. Obviamente tiene que tomarse en cuenta el lugar donde estás y la propia vida de representación del país en el extranjero, sí se tiene que revisar para no afectar la actividad diplomática en el extranjero.

— Hay muchos, incluso en contratos, en adquisiciones, en proveeduría, en todo eso habrá disminución.

Habrá una auditoría externa para saber cómo recibimos y cómo está el Senado. No vamos a ocultar nada, porque queremos que cuando salgamos no se oculte nada.





"No vamos a ser una oficialía de partes, lo digo con toda entereza", responde a pregunta expresa. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: Transición federalAMLOsenadosenadoresmonreal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD