¡Qué empiece la cacería!

A poco más de 30 años de que estrenara la primera película de la saga, este viernes llegará a las salas de La Laguna, El Depredador, que promete satisfacer a los fans del popular cazador intergaláctico.

El largometraje está protagonizado por Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay, Yvonne Strahovski, Alfie Allen y Thomas Jane.

Tras arrasar en la taquilla estadounidense, arriba a mil 800 pantallas de México esta cinta dirigida por Shane Black, responsable de éxitos como Iron Man 3 o Kiss Kiss Bang Bang.

En varias entrevistas con la prensa internacional, Shane comentó que siempre fue fan de "Predador", así que cuando le ofrecieron dirigir el proyecto no dudó en aceptarlo.

Agregó que desde que comenzó el rodaje buscó siempre rendirle un homenaje a la cinta original, la de 1987, que lideraba Arnold Schwarzenegger.

En esta cinta los cazadores más letales del universo -Los depredadores- son más fuertes, inteligentes y más mortales que nunca, además se han mejorado genéticamente con ADN de otras especies.

Cuando un niño accidentalmente desencadena su regreso a la Tierra, sólo un grupo de ex soldados y una profesora de ciencias podrán evitar, quizá el fin de la raza humana.

Oliva Munn, quien da vida a dicha maestra de nombre "Casey Bracket" en la trama, dijo en una entrevista proporcionada por 20th Century Fox que El depreador no es una secuela de las anteriores, sin embargo, sí cuenta con detalles de cada una de ellas.

"Si bien, es una secuela no está iniciando justo donde las otras películas se quedaron, pero está reconociendo las entregas pasadas y no pretende hacer como si no exisitieran.

"Tenemos algunas regresiones al filme original (1987) y eso fue idea de Shane, algo que me encantó", mencionó Olivia y con sus palabras confirma lo que traía en manos el director.

Por su parte, el actor Jacob Tremblay, encargado de dar vida a "Rory McKenna", comentó en la charla dada por Fox que es la película más divertida que ha realizado.

"Hay seres extraterrestres y ejércitos de rescate. Muchas batallas, y sobre todo mucha fantasía. Actué en un mundo ficticio y lo disfruté bastante", comentó Jacob.

"Más grande, más maliciosa, más sangrienta y más entretenida. En gran parte recompensa debido a sus diálogos ágiles, sus gags vulgares y la camaradería irónica del reparto": Jordan Mintzer, The Hollywood Reporter

"The Predator hace muchas cosas bien para dar fuerza a una saga que ya tiene 31 años. Pero todo se desmorona en su frenético y desastroso acto final": Jim Vejvoda, IG.

"Con un reparto fantástico y un ritmo rapidísimo, esto es justo lo que quieres de una película que se llama The Predator: Brian Tallerico, www.rogerebert.co.

Así va la saga

Depredador (1987)

Depredador 2 (1990)

Alien Vs. Predator (2004)

Aliens Vs. Predator 2 (2007)

Predators (2010)

Papel. La primera cinta la hizo Schwarzenegger.

Array fotos: 20th century fox

