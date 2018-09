Santos se prepara para el duelo ante Veracruz

TORREÓN, COAH.-

Bajo una agradable temperatura en la nublada mañana lagunera, los Guerreros del Santos Laguna realizaron ayer un nuevo entrenamiento en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, donde preparan a conciencia el próximo partido ante Veracruz.

La práctica matutina de los dirigidos por Salvador Reyes, consistió en dinámicas de toque y conducción en espacios reducidos, además de ejercicios de definición de cara al marco. Se tuvieron buenas noticias respecto a la recuperación de los jugadores lesionados, ya que Osvaldo Martínez trabajó al parejo de sus compañeros, Edwuin Cetré jugó completo el partido con la Sub 20 y marcó un gol, mientras que Eduardo Herrera no ha presentado problemas en la recuperación de su nariz, luego de la cirugía a la que fue sometido. Esta mañana, los Albiverdes tendrán un nuevo entrenamiento en TSM.

Posterior al entrenamiento, Ulises Rivas Gilio compareció ante los medios informativos para compartir su visión respecto al duelo ante los Tiburones Rojos: "creemos que estos partidos pueden ser los más complicados, Veracruz es un equipo que viene necesitando los puntos, lo tenemos claro y a veces son los encuentros que nos dificultan más, porque el rival se encierra, vuelve el partido un poco más ríspido, nosotros tenemos que saber manejar el partido, no desesperarnos, siempre desde el primer minuto tenemos que ir a buscar el gol", adelantó.

Con apenas 22 años de edad, Ulises ya cuenta con buena experiencia dentro de la Liga MX y por ello, antes de adelantar vísperas, sabe que deben ir paso a paso en la búsqueda de la META que tiene el equipo, a la que se pueden acercar si logran una victoria el próximo domingo: "el primer objetivo es calificar a la Liguilla, creemos que un paso muy importante para acercarnos a esa META, es este domingo, entonces hay que salir pensando en que estos posibles 3 puntos nos van a acercar mucho más a ese objetivo", afirmó.

Luego de jugar media hora el pasado domingo en el partido contra León, el medio volante lagunero retoma confianza para buscar tener mayor participación en cancha durante la segunda mitad del torneo: "desde tiempo atrás no me tocaba más que trabajar y esperar la oportunidad, este domingo se me presentaron unos minutos, ahora intentaré seguir por ese camino en los partidos que están por venir… en ese partido muchos pensaban que mi entrada era para cuidar el 1 a 0, pero terminamos haciendo 2 goles más y el equipo se vio bastante bien, entonces hay que seguir por ese camino", sentenció.

Rivas admitió que esos minutos tuvieron un sabor muy grato al poder probar cancha por primera vez en la temporada dentro de la Liga MX, luego de que hace un año era parte habitual del once titular: "en lo personal es un poco desesperante, porque trabajas día a día esperando esa oportunidad y por más que vengan y te digan que eres joven, que tienes tiempo, tú que ya probaste estar en cancha, ser titular indiscutible, es algo que ya sentiste y quieres estar ahí, entonces lo que me tocaba era trabajar a tope para cuando se presentara la oportunidad en liga, poder demostrar y mantenerme ahí", culminó.





Ulises Rivas, canterano de Santos Laguna, dijo ayer que los Guerreros buscarán los tres puntos ante Veracruz para acercarse más a la liguilla.

