El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no necesita legitimarse persiguiendo a un "famoso" como si lo hicieron el ex mandatario, Carlos Salinas de Gortari y el actual Jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, afirmó el próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo.

Entrevistado luego de participar en el foro "Lección de las elecciones del 2018", el ex titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, precisó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no necesita de legitimación ante la sociedad, porque cuenta con el 56% del respaldo popular y tiene además, la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, por lo no requiere de generar una persecución y meter a la cárcel a un famoso.

"Lo que sí se requiere es generar un modelo sistemático que permitan que cualquier persona famosa o no famosa, que haya violado las leyes, que haya desviado recursos, que se haya enriquecido de manera ilícita sea sancionada", apuntó.

Nieto Castillo, precisó que en el caso de Carlos Salinas metió a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia "La Quina" y Enrique Peña Nieto, a la maestra Elba Esther Gordillo, porque ambos personajes necesitaban legitimarse por la forma en que accesaron al poder; el primero ante una elección cuestionada como la de 1988 y el segundo, por el financiamiento que recibió de empresas como Odebrecht.

Explicó que las distintas instancias de combate a la corrupción tienen facultades para poder desarrollar actividades distintas; en el caso de Unidad de Inteligencia Financiera verá los temas de lavado de dinero y el SAT, la evasión relacionada con el fisco. "Tenemos que trabajar de manera conjunta con la Fiscalía General de la República que sería la instancia que podría encontrar a la comisión de conductas delictivas y llevarlos ante los tribunales", indicó.

Nieto Castillo, aclaro que en el caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos no es un asunto de venganza sino de justicia.







