Destituyen a fiscal de Jalisco por caso de cuerpos en caja de tráiler

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la separación del cargo del fiscal general de la entidad, Raúl Sánchez, por el caso de los cuerpos abandonados dentro de la caja de un tráiler.

En rueda de prensa, Sandoval detalló que las investigaciones establecen que casi 300 cuerpos trasladados no contaban con el registro protocolario de personas no identificadas, por lo que no debieron salir del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Anteriormente, se había señalado que en 2016, la fiscalía del estado rentó la caja de un tráiler con refrigeración para almacenar cadáveres ante la falta de infraestructura en el IJCF para su resguardo.

