¿Será Maroon 5 el artista invitado para el Super Bowl 2019?

Como cada año, el espectáculo deportivo del Super Bowl selecciona a un artista que se encargue de musicalizar el medio tiempo, y en esta ocasión, ha sonado el nombre de la agrupación Maroon 5 como uno de los posibles candidatos a elegir.

Aunque la noticia aún no es confirmada, de acuerdo con Variety, la banda liderada por Adam Levine ha sonado como un ideal para formar parte de esta fiesta del futbol americano.

En otras ocasiones, artistas como Beyoncé, Lady Gaga, Bruno Mars, han compartido este escenario con otros grupos, como Lenny Kravitz, Missy Elliott y más.

En el caso de Maroon 5, los raperos Cardi B y Kendrick Lamar podrían ser los posibles invitados de la banda, ya que han realizado colaboraciones en temas como Don’t Wanna Know y Girls Like You.





La banda liderada por Adam Levine ha sonado como un ideal para formar parte de esta fiesta del futbol americano. (ARCHIVO)

