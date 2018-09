Rechazan indultar a Lula si gana elección

RÍO DE JANEIRO, BRASIL

"No, no al indulto", dijo y aseguró que "Lula es el primero en decir que no quiere favores, quiere el reconocimiento del error de la justicia".

Condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, Lula da Silva está encarcelado desde el 7 de abril pasado en Curitiba, sur de Brasil.

Haddad, quien gobernó la ciudad de Sao Paulo, se ubica en el segundo lugar de las encuestas con cerca del 18 por ciento de la intención de voto, por detrás del ultraderechista Jair Bolsonaro, que lo aventaja por 10 puntos.







