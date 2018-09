Secretario de Seguridad de NL recibe reclamos por caso Royale

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-

Bernardo González Garza, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León recibió reclamos de familiares de víctimas del casino Royale, por no haberlos atendido cuando fue Procurador de Justicia del Estado.

Samara Pérez Muñiz, quien perdió a su hijo Brad Xavier Muraira Pérez, en el ataque al centro de apuestas, que dejó 52 víctimas, en agosto de 2011, se mostró indignada por la presencia del ex procurador de Justicia del estado, y ahora titular de Seguridad Pública, Bernardo González Garza.

"Señor Bernardo, mucho gusto en conocerlo, y que no haya podido tener la cara para ver a las familias en todo el tiempo que estuvo como procurador, es una vergüenza, no sé cómo sigue ahí sentado", aseguró la mujer.

Con ironía también "agradeció" a Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, por despensas que entregó a algunas familias, pues expuso "necesita poder", es decir, para ganar simpatías electorales.

Pérez Muñiz reprochó la declaración del gobernador Jaime Rodríguez sobre que no podía dar apoyo.

"No pedimos que nos regale nada, sólo que se nos dé lo justo, y que los 17 delincuentes que atacaron el casino y están presos, tengan una sentencia firme y no salgan de prisión a matar o desaparecer más gente.

Nuevamente arremetió contra Bernardo Garza que seguía en su sitio, en primera fila durante el foro. "No es posible que esté usted tan tranquilo, ¿tiene usted calidad moral para estar ahí sentado, no es posible?", dijo.

Agregó que los familiares de las víctimas de la violencia "no queremos caricias, no queremos que nos soben, porque ya he llorado mucho por mi hijo y por todas las familias que murieron ahí, queremos que de verdad se nos escuche y que por favor le digan a López Obrador, que necesitamos justicia".

Ni este edificio (de la Facultad Libre de Derecho) pesado en oro, vale la vida de mi hijo y no creo que una sola familia esté esperando dinero, están buscando a sus hijos, sus padres, a sus madres, y necesitamos que dé respuestas, no simulaciones y esta es una simulación, ahí debería estar sentada una víctima, no ese señor (el secretario de Seguridad, González Garza), concluyó Samara Pérez.





