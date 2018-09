Kuno Becker arremete contra crítico de cine

CIUDAD DE MÉXICO

Kuno Becker protagonizó un fuerte intercambio de palabras con el crítico de cine Krzysztof Raczyñski, quien luego de ver la cinta El día de la unión, dirigida por el también actor, no dudó manifestar su descontento con la película.

A través de su cuenta de Twitter, Krzysztof manifestó: “Si están aburridos, les comparto mi enojo con la película del temblor de Kulo Becker” (sic).

Mensaje que no pasó desapercibido por Becker, quien replicó: “@kristoffdice hace años querías ser actor. Luego cine. Siempre mediocre. Ahora claro (¿tu?) críticas lo q deseabas. Y mal (personal) Cuanto DAÑO t hice con un logro más. Me hiciste reír. Luego sentí compasión y mucha lastima. Vives dolor y deseo de lo q JAMAS serás ni lograrás.” (sic).

Y tras hacer énfasis en las intenciones de Raczyñski de pertenecer al medio del espectáculo, Kuno añadió: “@kristoffdice ahí nunca estarás... has considerado, ya que no sirves para nada, ya q solo tratas de dañar y tampoco lo logras... solo risas... lástima... nos quitas aire. México necesita luz. Espacio. No infección, mediocridad e ineptitud. Considera el suicidio :)”.

Horas después, el crítico se limitó a compartir algunos mensajes a su favor tras los comentarios del artista mexicano, y en forma irónica compartió algunas imágenes de los complejos de cines que proyectan la cinta con toda la sala disponible, y expresó: “si quieren ir a ver la película de @KUNOBP a las 9:50 les aviso que los lugares de color azul están disponibles, o sea todos

Si están aburridos este sábado , les comparto mi enojo con la película del temblor de Kulo Becker https://t.co/IgCl5PAg13 — Krzysztof Raczyñski (@kristoffdice) 15 de septiembre de 2018

